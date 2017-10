Hasiči zachraňovali lidi z lanovky na Monínci. Nanečisto.

Sedlec-Prčice /FOTOGALERIE/– Velkou záchrannou akci zažil před začátkem lyžařské sezony sportovní areál na Monínci, oblíbená lokalita pro trávení volného času na pomezí Příbramska, Táborska a Benešovska.

V úterý tam hasiči nacvičovali záchranu pasažérů ze sedačkové lanovky poté, co došlo k simulované poruše a zařízení se zastavilo. Do záchranné akce se zapojily rovné dvě desítky hasičů s lezeckou specializací. Zasahující příslušníci se sjeli nejen ze středočeských územních odborů Příbram a Benešov, ale zapojili se i Jihočeši z Táborska.



Právě tak by ostatně vypadalo nasazení hasičů v případě, kdy by zrovna na Monínci nastala podobná situace doopravdy a bylo nutno přistoupit k ostré akci. Na pomoc lidem by vyrazili hasiči-lezci z celého okolí, přičemž není výjimkou, že za podobných okolností dojde na takzvanou mezikrajskou výpomoc; ve chvíli, kdy jde do tuhého, se na hranice územních celků nehraje.



Zásah na zaplněné lanové dráze, která se zastavila a nedaří se ji opětovně uvést do chodu, je náročný na nasazení lidí techniky, vyplývá ze slov Pavla Maňase, jenž vede pracoviště integrovaného záchranného systému profesionálních hasičů na Příbramsku. „K rychlému provedení záchranných prací je nutné současně nasadit minimálně tři lezecké skupiny – a za předpokladu příznivých povětrnostních podmínek i vrtulníky Policie ČR a Armády ČR,“ konstatoval Maňas. S dodatkem, že při transportu lezců po sjezdovce se počítá i se zapojením zaměstnanců lyžařského areálu, kteří mají k dispozici rolby i sněžné skútry.



Úterní výcvik se ovšem obešel bez nasazení helikoptér. Byl zaměřen na variantu pro náročnější podmínky s neletovým počasím – na záchranu země. „Ta spočívá ve vystoupání lezce po sloupu lanové dráhy, odkud se za použití speciální kladky spustí po ocelovém vodicím laně nad sedačku s cestujícími,“ vysvětlil Maňas. Pak se uplatní evakuační postroj, s jehož pomocí hasič lidi z lanovky postupně spouští na zem. Současně je nahoře s nimi, uklidňuje je a poskytuje jim psychickou podporu. Jakmile se zachránění cestující ocitnou dole v bezpečí, ujímají se jich další hasiči povolaní k zásahu – ať už profesionálové, nebo z řad dobrovolných jednotek.



„Jedná se o velmi specifický druh zásahu,“ konstatoval Maňas. I proto se hasiči podobnému nácviku věnují každoročně – přičemž trénují nejenom technické provedení záchrany, ale prověřují i součinnost jednotlivých lezeckých skupin. Středočeští lezci tradičně jezdí trénovat i na lanovky v dalších lyžařských areálech mimo region – včetně kabinových – přičemž se podílejí i na součinnosti s příslušníky policejní letky z Ruyzyně.