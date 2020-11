Jenže v současnosti má kvůli epidemii covidu-19 zavřeno. Prodej ekoproduktů, nebo třeba odborné literatury či suvenýrů, probíhá jinak – prostřednictvím e-shopu. Ten sice není úplnou novinkou, ale v současné situaci je hlavním zdrojem prodeje.

„Objednané předměty nosím v balíčcích na poštu, ale stále mají nakupující možnost si své zboží odebrat osobně,“ potvrdila Martina Poustecká, pracovnice ekoobchodu a recepční v paraZOO s tím, že platby chodí převodem a v současnosti chystá pro zjednodušení otevření platební bránu. „V tom zatím proti klasickým e-shopům zaostáváme,“ přiznala.

Nově se k sortimentu nabízeného prostřednictvím internetu přidají například také plyšové hračky. Třeba lišku. Zákazník s balíčkem dostává nejen své objednané zboží, ale současně i dopis příběhem skutečné lišky žijící v paraZOO. A i když je život v současné době hodně limitovaný opatřeními, pro obchodování přes internet nastávají zlaté časy – vánoční. Obchod rozesílá jednotlivcům i školkám a školám populárně naučnou literaturu.

„Největší zájem je o publikace. Školám přitom poskytujeme i slevy,“ uvedla Martina Poustecká s tím, že připravuje přes internet „živé“ upoutávky na konkrétní zboží doplněné krátkými ukázkami četby. „To může pomoci rodičům při výuce dětí, které nemohou chodit do školy,“ dodala.

Ale pomoc veřejnost neposkytuje jen prostřednictvím nákupů v ekoobchodě. Další lidé se ve vlašimské Pláteníkově ulici staví osobně. Do připravené bedýnky vkládají tvrdé pečivo, konzervy nebo čerstvou zeleninu pro přilepšení pro obyvatele paraZOO. „Ty, co nám takto pomohou, bych ráda pozvala do paraZOO, ale to teď nejde. Alespoň takto jim za to moc děkuji,“ dodala Martina Poustecká.