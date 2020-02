„Učení pomocí hry musí bavit snad každého. Tajuplná cesta určitě velice pomohla mnoha lidem začít se orientovat v oblasti financí a možná jim bude zachraňovat krk i v pozdějším životě,“ je přesvědčený benešovský student.

Ten hru hodnotí jako velice pěknou, jejíž děj vtahuje diváky a tvůrci by se nemuseli stydět ani v konkurenci těch nejlepších studií vytvářejících počítačové hry. „Doufám, že podobných her bude jen přibývat.,“ dodal Jan Urban.

Tajuplnou cestu vytvořili speciálně pro věkovou skupinu 14 až 18 let pracovníci České spořitelny a obsahem odpovídá tomu, co by mladí měli o světě financí vědět.