Pokud by se tak stalo, otevřela by se možnost ke zcela nové, i když stále ještě jarní očistě řeky. „Nejspíš by šlo o individuální, nikoliv skupinové čištění,“ vysvětlila ředitelka Posázaví. „Museli bychom ale zkoordinovat, kde dobrovolníci nechají pytle s odpadem a ty pak najednou odvézt,“ naznačila jednu z variant, i když připustila, že v přípravě podstatnou roli sehrává zatím velký počet proměnných.

„Asi by se čistilo jen jeden den a pokud by zůstaly zavřené restaurace, tak bez jídla,“ nastínila Bohunka Zemanová a připomněla, že právě Posázaví stálo před patnácti lety u vzniku akce. „Nechceme ji rušit a nechceme tradici ani přerušit. Všichni teď sedí doma a už se těší do přírody. Pokud by nakonec jarní termín nevyšel, přesunuli bychom ho na září,“ dodala.