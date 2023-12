/FOTO/ Ředitel Centra sociálních služeb (CSS) Tloskov Matěj Lipský je mužem mnoha profesí a zájmů. Je psychologem, speciálním pedagogem, hudebníkem ale také moderátorem v rádiu. Navíc je doslova studnicí nápadů. Jeden z takových nápadů odstartoval už před několika lety a postupně se z něj stává záležitost, o níž se zajímají i lidé, kteří s Centrem sociálních služeb Tloskov nemají nic společného.

Minerálů mají v CSS Tloskov nashromážděných už tolik, že to vydá na muzejní expozice. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Ředitel Centra sociálních služeb (CSS) Tloskov Matěj Lipský souhrnně celý proces nazývá geoterapií.

Co to vlastně je?

Geologická terapie nabízí alternativu ke světu mobilů, počítačů a televizí. Klienti díky tomu chodí do přírody a hledají zajímavé kameny. Začali jsme s tím už v roce 2019. Od té doby jezdíme na různé lokality a máme také povolení vstupu do některých lomů. Na místo hledání se ale musí nakonec jít pěšky a to je pro naše klienty zase rehabilitační prvek. Do terénu ale pochopitelně bereme jen ty klienty, kteří ho zvládnou.

Ředitel CSS Tloskov Matěj Lipský.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Tyto výpravy za poklady země si nejen pro sebe také zaznamenáváte, že?

Ano, natáčíme při nich GeoVlogy, které si každý může přehrát na YouTube.

Prozraďte, jaké máte v oblasti geoterapie další nápady?

Kameny prodáváme už nyní na výstavách. Třeba na té v Benešově, kde se jich prodalo opravdu dost. Jsou to ale kameny, které jsou jen rozříznuté a pryskyřicí zvýrazněná jejich kresba. Výtěžek jde zpátky do Tloskova. Ale věřím tomu, že by tu mohla vzniknout nakonec i chráněná dílna a šikovní klienti by si leštěním kamenů, po čemž je nyní velká poptávka, mohli i vydělávat.

Jak pokračujete?

V rámci geoterapie se nám s pomocí investice Ministerstva práce a sociálních věci daří budovat dílnu na zpracování minerálů. Na nedávné výstavě minerálů Munich Show jsme zakoupili tromlovací stroj, který opracuje kámen do podoby oblázku jako od moře. Tromlování zvládnou i lidé s těžkým kombinovaným postižením, protože jde vlastně o to umístit kámen do nádoby. Kupujeme ale také stroj na leštění kamenů a dílnu vybavujeme i vhodným nábytkem, abychom ji mohli zprovoznit na jaře 2024.

Ale ani to nebude vše, že?

Chystáme tady v Tloskově otevřít muzeum minerálů. Ta myšlenka se zrodila už při úplně první výpravě v roce 2019. Tehdy některý z klientů našel kámen, který má muzejní hodnotu. A hned nastalo etické dilema – když ho klientovi nechám, kámen se ztratí, protože ho někomu dá. Proto přišel nápad uložit ho do muzea, kde si ho může prohlížet každý.

Muzeum ale ještě neexistuje. Kdy počítáte, že vznikne?

Připravujeme se na to a jeho slavnostní otevření plánujeme na 28. listopadu 2024. To datum vím proto, že jsem na tento den chtěl do Tloskova přivést kapelu, která zazpívá o minerálech. V souvislosti s tím mě napadla písnička Trilobeat od kapely Tata Bojs. Trilobit sice není minerál ale fosilie, ale i ty v muzeu minerálů budou mít své místo. Kapela souhlasila a na vernisáži zahraje jednu písničku a večer tu bude její koncert.

Kde muzeum vznikne?

Na zámku ve foyer. Tuto část současně vrátíme do doby, kdy tu byl zámek. Proto se tam vrátí staré obrazy, koberce a také obnovíme původní dlažbu.

Budou se moci do muzea podívat i veřejnost?

Centrum sociálních služeb Tloskov je otevřené zařízení, tedy veřejně přístupné. Pro vznik muzea jsme se spojili s kurátorem sbírek minerálů Národního muzea a tato prestižní instituce se na vzniku naší expozice bude také podílet. Možná se naše tloskovské muzeum jednou zařadí i do sítě obdobných muzeí.

Vystavené exponáty nekupujete, ale z většiny to budou ty, které našli sami klientu. Kolik se jich na objevování minerálů dosud podílelo?

Prvotní myšlenka byla, že bude jezdit hodně klientů, ale vlastně pouze tři jezdí stabilně. Ti si nedovedou představit, že by nejeli. Takže tři jezdí stabilně a další se v našem devítimístném automobilu střídají. To ale není všechno. Jsou tu i klienti, kteří minerály zpracovávají. Ale z celého procesu získávají také klienti s těžším tipem postižení. Od kurátora Národního muzea jsme z jeho soukromé sbírky získali velké kameny a krystaly různých tvarů. I naši nevidomí klienti si mohou osahat tu nádheru. Až budeme mít vlastní tromlované kameny, propojíme to s muzikoterapií a bazální stimulací. Imobilním klientům zprostředkujeme pomocí hladkých kamenů vjem, který dosud nikdy nezažili.