Biokoupaliště bude první

„Vzhledem k blízkosti obou objektů jsme je propojili kabelem. Využili jsme pro to rekonstrukci Husovy ulice, jinak by to asi nebylo možné,“ přiznává Jiří Slavík. Úspěch projektu, tedy možnosti spotřebování elektřiny v místě s prodejem pouze malého zbytkového množství elektřiny, má zaručit specifika obou zařízení. Zatímco biokoupaliště potřebuje elektřinu k chodu, případně ohřevu vody pouze v létě, kdy je současně nejpříhodnější počasí pro výrobu elektřiny ze solárních panelů, v zimě se zase elektřina hodí v hasičárně k temperování budovy.

„Chtěli bychom fotovoltaiku realizovat vlastními silami a naším cílem je, aby se jednalo o ukázkový projekt. Proto vybíráme současné nejvýkonnější panely, které vyrábějí dostatek energie i v zimě, kdy svítí slunce s menší intenzitou a kratší dobu. V současnosti ve zbrojnici fungují akumulační kamna. Ty bychom tam ponechali, případně je vyměnili za novější typy,“ připomněl místostarosta. Jak to bude v dalších městských budovách zatím podle něj není jasné.

Slunce by mohlo napájet i školu a radnici

Votice nechtějí v tomto ohledu dělat unáhlená rozhodnutí. Ta přijmou až s ohledem na zkušenosti a výsledky prvního dokončeného zařízení. Další budovou, kde by bylo vhodné využít fotovoltaiku, by podle Slavíka byla radnice. Ta má podle něj poměrně vysokou spotřebu. Vhodná budova se střechou skloněnou k jihu je také základní škola. „Bohužel nejvíc elektřiny by tamní fotovoltaika vyrobila v době, kdy žádnou nepotřebuje, protože jsou prázdniny,“ upozornil Jiří Slavík. „Pomoci by nám mohl zákon o komunální energetice, který umožní spotřebovat elektřinu na jiném místě,“ připomněl.

V celé záležitosti mají navíc Votice šanci získat finanční podporu z dotačních titulů vypsaných nyní Státním fondem životního prostředí. „Obce do tří tisíc obyvatel mají možnost získat podporu 75% uznatelných nákladů. Votice ale mají obyvatel více, proto máme nárok jen na třicet procent,“ uvedla votická starostka Iva Malá. Odhadované náklady na vznik první votické fotovoltaiky, která by byla sestavena z moderních panelů chlazených vodou s možností jejího využití pro bazény biokoupaliště zatím nejsou upřesněné, bezpochyby by se však jednalo o záležitost v řádu několika milionů korun.