Foto: Z Benešova to na konci školního roku bude do Konopiště blíž

Na sklonku června by měla skončit stavba prodloužení podchodu pod benešovským vlakovým nádražím a navazující komunikaci k ulici Jana Nohy. Do Konopiště to chodci pak už budou mít z centra města o kousek blíž.

Výstavba "zkracovačky" do ulice Jana Nohy navazující na podchod pod železnicí na konci května 2022. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner