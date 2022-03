Celá akce má přinést především zviditelnění záměru vybudovat v drážním objektu muzeum a z opuštěné trati pak atrakci s možností projížděk drezínou. Za celým projektem stojí místní patrioti a současně i železniční nadšenci. Právě oni kvůli tomu založili také spolek Železnice Česká Sibiř.

Díky garancím Správy železnic, vlastníka objektu i samotné železnice se plán pomalu stává realitou. „Díky domu nám zůstane staniční kolejiště se čtyřmi kolejemi i s vybavením a budeme tam moci vytvořit jakýsi železniční skanzen,“ uvedl starosta.

Místo koridoru cyklostezka, náves, skanzen. Správa železnic půjčila obcím koleje

Zachovaná část trati, která byla vybudována v předminulém století, bude začínat ve směru od Prahy jen kousek před střezimířským nádražím. Delší část vedoucí až do Červeného Újezdu nebude možné využívat, protože by násep překážel přístupové komunikaci k nově vybudované zastávce Střezimíř.

„Směrem na jih ale trať povede skalním zářezem s kamenným klenutým mostem směrem k Meznu,“ popsal Miloš Jelínek, podle něhož to pro zájemce o svezení pákovou drezínou budou dva kilometry tam a dva zpět ažaž. „Při cestě zpět na naše nádraží totiž trať vede do kopce,“ upozornil.

Zachovaná trať bude součástí projektu cyklostezky, které povede souběžně. Ruční drezíny proto budou vybavené také přípojným vozem pro přepravu bicyklů. To pro ty, kteří by se již do výchozího bodu nechtěli vracet po kolejích a rovnou by na kolech vyrazili dál na jih.

Zatím právě to je ale jen ve fázi úvah. V současnosti totiž spolek vlastní jen jednu provozuschopnou ruční drezínu. Další dvě jsou však už ve výrobě ve Veselí nad Lužnicí v dílnách společnosti Railway Capital, která se specializuje na zajišťování nízkonákladových služeb v regionální osobní i nákladní železniční dopravě.

OBRAZEM: V novém koridoru projedou vlaky z Votic do Tábora už o prázdninách

„Financování výroby drezín probíhá formou sbírky. Replika historické pákové drezíny vyjde na 90 tisíc korun,“ řekl starosta a dodal, že díky zachování kolejí v prostoru nádraží tam jednou bude možné pořádat i závody drezín. „Drezíny stavíme se záměrem, aby byly stejné a soutěž měla korektní podmínky,“ podotkl.

To jsou ale de facto stále jen plány a úvahy. Než se dobrovolníkům podaří celou ideu zhmotnit, potrvá to ještě nějaký čas. Železnice ve Střezimíři bude dál dopravní železniční cestou. To až do doby, než ji Správa železnic zcela opustí. Při tom také odstraní sloupy a trakční vedení. To umožní spolku uvést místo do stavu před elektrifikací trati.

„To že k nám přestanou jezdit vlaky, je pro nás smutné. Ale dobré zase je, že úsilí a práce našich předků nepřijde vniveč,“ dodal Miloš Jelínek. Jakési přechodné období podle něj potrvá zhruba rok. „Chci být optimistou a přeji si, abychom první závody odstartovali na jaře roku 2023.“