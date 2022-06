To se nyní mění a tamní obyvatelé už nebudou muset, v případě, že půjdou pěšky, chodit po krajnici krajské silnice II/106. Budování chodníku by mělo skončit ve čtvrtek 23. června. Do té doby stavebník zabere pro uskladnění stavebního materiálu a jako manipulační prostor přilehlou polovinu vozovky.