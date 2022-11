Technik také potvrdil, že samotné čipy netrpí poruchovostí, ale službu vypoví v okamžiku, kdy se užíváním vybije vnitřní baterie. Čip pak ztrácí schopnost předat informaci dál. Samotnou baterii přitom nelze vyměnit, protože je zalitá elastickou hmotou podobnou asfaltu, díky níž do zařízení nenateče dešťová voda. V ideálních podmínkách bez střídání ročních období čip vyrobený ve Švýcarsku vydrží v provozuschopném stavu až osm let.

Podle benešovského místostarosty Romana Tichovského město technika pozvalo při příležitosti půldenního vymístění automobilů z centra. K tomu došlo v neděli 20. listopadu kvůli mapování podzemí georadarem.

Jenže centrum bez aut v neděli nezůstalo. Vozy tam nejen dál stály, ale další přijížděly. Jedno dokonce najelo na místo, kde na zemi ležel už odšroubovaný kryt, vyjmutý starý čip a v průhledném sáčku čip nový, připravený na instalaci.

Petr Petřík slušně upozornil řidiče, kde právě zastavil. Mladý muž za volantem proto vycouval a obořil se na technika, že přece nemohl vidět součástky, které jsou zapadané sněhem. Jenže sníh v neděli sice poletoval, ale ani sebemenší vrstvička bílé hmoty na mokré vozovce nezůstávala. Řidič se při diskusi s technikem také dozvěděl, že při příjezdu na Masarykovo náměstí minul dvě velké přenosné značky s oznámením časového úseku, kdy tam nemá své auto zastavovat i to, že tam pracují i strážníci a může mu proto hrozit i pokuta.

Nejspíš to ho vytočilo ještě více a automaticky přešel na tykání a další výtky. Nakonec ale z místa odjel. „Jsme na takové jednání zvyklí, není to jen problematika Benešova. Stává se to prakticky v celé republice,“ dodal s hořkým úsměvem Petr Petřík.

Situaci, kdy kvůli odstaveným vozům nebylo možné provádět průzkum georadarem nebo vyměňovat parkovací čipy shrnul benešovský místostarosta Roman Tichovský. „Některá auta v době měření odjela a počínání řidičů těch vozů, které tam zůstaly, vyřeší městská policie,“ dodal.