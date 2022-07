Příměstské tábory mají pokaždé jedno hlavní téma, kolem kterého se všechno ostatní celý týden točí. To zvolené pedagožkami pro ukrajinské děti, které zatím neumí příliš dobře česky, byl SpongeBob, tedy hrdina amerického animovaného televizního seriálu a v DDM to bude konkrétně o části SpongeBob – piráti ze zátiší bikin.

„S překládáním nám pomáhá paní Nataša, která našla seriál i v ukrajinštině. Pak si ho promítneme i v češtině, aby děti pochytily slovíčka. Příměstský tábor ale bude právě také o výuce češtiny,“ připomněla ředitelka DDM, kde tím navazují na adaptační kurzy pro ukrajinské děti před prázdninami.

Na příměstský tábor nastoupily děti od šesti do patnácti let a čeká je i cestování. To s pěším přesunem na benešovskou Sladovku nebo Koupadla. „V pátek bychom chtěli vyrazit na delší výlet do nějaké naučné zóny nebo jen do zábavního parku. Uvidíme, jak to všechno půjde,“ dodala Lucie Smetanová.

V Benešově budou další příměstské tábory pro malé Ukrajince v Muzeu umění a designu, Základní a Praktické škole v Hodějovského ulici, ZŠ Dukelské, obecně prospěšné společnosti Magdalena, která má hned dva turnusy, a Městských sportovních zařízeních Benešov.