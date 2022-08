Zatím se však jedná pouze o to, že úřad stanovil přechodnou úpravu provozu na silnicích třetích tříd číslo 11447, která vede z Olbramovic do Maršovic, 11448 vedoucí z Olbramovic na Veselku, 00335,což je silnice do Semtínka a 00336 do Semtína a Mokřan.

Na silnici I/3 při krátkém přerušení dopravy došlo k osazení nových informačních značek a po krátké přestávce se provoz zase rozeběhl ve zcela normálním režimu.