Projekt revitalizace spustilo město i díky dotaci, kterou administrovala obecně prospěšná společnost Posázaví. V samotné kuchyni, která už měla nejlepší léta za sebou, bylo zapotřebí obnovit především instalace – elektřinu, vodu a odpady. „Kompletně se tam proto vybouraly podlahy a obklady,“ potvrdil starosta.

V současnosti už jsou nové rozvody na svém místě a zedníci betonují podlahy, které zpevňují armaturou.

Po ukončení stavební části akce se zpět na své místo vrátí pochopitelně také kuchyňské přístroje a stoly. I ty kuchyně v rámci projektu dostane nové, nerezové a také regály.

„Mimo to pořídíme také nového kuchyňského robota. Ten, který sloužil ještě nedávno, a to je dost rarita, byl starý celé půlstoletí. Byla to taková poctivá kovářská práce a všichni ho chválili, že dobře funguje. Doufám proto, že kuchařky budou spokojeny i s novým přístrojem,“ řekl Martin Kadrnožka.

Akce, která odstartovala na začátku dubna, přijde město na dva miliony korun, 1,6 milionu z této částky pokryje dotace. Kuchyň by měla být zkompletovaná do začátku velkých prázdnin.