Oprava silnice vyvolala reakci lidí, jichž se bezprostředně dotkla. Třeba těch, kteří Novou pražskou využívají k příjezdu do místních firem. Jednou z nich je například pneuservis Best Drive sídlící v ulici Ke Studánce. Tam se motoristé jinudy, než přes Novou pražskou, nedostanou. A nyní kvůli zákazu vjezdu z obou stran se tam nesmí vjíždět. Přesto motoristé do servisu dál, i když v omezené míře, jezdí. Na vlastní nebezpečí.

Oprava silnice v jedné ulici přenáší v Benešově dopravní komplikace jinam

Pokutou na to doplatil i sám vedoucí zmiňované provozovny Martin Hruška. Když jel do práce. „Kromě nedostatečné komunikace, kdy se o uzavření ulice někteří, zejména starší obyvatelé vůbec nedozvěděli, protože třeba ani nepoužívají internet, mi více vadí to, že se práce odehrávají v celé šířce ulice. Přitom, jak je to běžné jinde, by bylo možné postupovat postupně, po částech, aby byl zajištěn alespoň nutný provoz. V ulici je totiž více provozoven, nejen ta naše,“ uvedl vedoucí provozovny, i když uznal, že oznámení úřadu přišlo standardní cestou nejspíš i v předepsaných termínech.

Akce v Nové pražské je v režii Středočeského kraje, i když práce tam provádí také město a Vodohospodářská společnost Benešov. Po jejich dokončení následuje stejná operace v Čechově ulici. A tam cestáři tamní vozovku opraví po etapách.