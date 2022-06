FOTO: Řidiči, pozor! Do benešovské Tyršovy ulice se smí vjíždět jen od centra

I když v Benešově v posledních letech přibyly významné dopravní stavby, které přinesly do silničního provozu určité změny, žádná z nich nejspíš neměla tak velký vliv na celkové dopravní zatížení centra města jako ta, která přijde v neděli 5. června. Ten den se po mnoha letech vrátí provoz v Tyršově ulici do podoby z let dávno minulých.

Tyršova ulice v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner