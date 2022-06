„Například na jednom stanovišti při takzvaném harvardském steptestu lidé po určitou dobu stoupají na schod a měří se jim při tom kondice na základě srdečního tepu. Stupínek má být vysoký asi půl metru, ale my tady máme nižší,“ uvedl Roman Uhrin, jeden z organizátorů, výživový poradce a zakladatel Klubu zdraví v České republice.

Na základě zjištěných hodnot se podle něho po absolvování všech stanovišť účastníci dozvědí, jaké praktické kroky mají udělat ke zlepšení svého zdraví a kondice i zda a případně jak mají kvůli tomu změnit svůj životní styl a omezit rizikové návyky. „Cílem akce je poradit lidem, jak dosáhnout zlepšení jejich zdraví, a tím snížit rizika civilizačních nemocí a zvýšit kvalitu života,“dodal Uhrin.

FOTO: Kašna na náměstí nahrazuje dětem brouzdaliště. Vhod přijde také zmrzlina

Dne zdraví se zúčastnila také Ilona Hořáková z Benešova. „Pravidelně chodím k lékaři na kontroly, ale když je možnost, jako je třeba Den zdraví, ráda se zúčastním,“ uvedla s tím, že jí zdraví slouží díky životosprávě stále dobře, mimo jiné i proto, že se doma sprchuje studenou vodou a cvičí. Otužování je podle Hořákové důležité, ale k dobrému zdraví je vedle něj zapotřebí ještě dalších věcí. „Jím, na co mám chuť, ale nepřejídám se. Nepiji alkohol a nekouřím, ráda a pravidelně chodím na túry. Život mám stále aktivní po všech stránkách a doma je to v pohodě. A to je důležité,“ dodala.