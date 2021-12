„To je paní Bílková, která tu s námi pomáhá dětem už od začátku,“ popsala Marta Slezáková a při vzpomínání ženám ukáply i slzičky dojetí. Dárkyně tentokrát neobdarovala jen děti, ale když se dozvěděla, že akce slaví kulaté výročí, sáhla do peněženky a věnovala i obnos pro další podporu dětí.

Letošní akce začala v pondělí a až do středy 15. prosince přijímaly ženy dary pro děti z „děcáků.“ Princip akce je jednoduchý. Děti napíší Ježíškovi a na vánoční strom pověsí svůj vzkaz. A kolemjdoucí si pak vyberou, které dětské přání splní.

Jenže, přesně tak to bylo jen do roku 2017. Tehdejší vedení Kulturního a informačního centra Benešov ženám zakázalo vyvěšování papírových vzkazů. „Aby prý to nehyzdilo výzdobu,“ vysvětlila Daniela Kalinová s tím, že dětská přání už jsou jen v krabičce. „Bylo to moc hezké, třeba děti ze ZŠ Karlov na strom věšely své obrázky a objevovaly se tam i děkovné vzkazy,“ zavzpomínala Marta Slezáková.

Ale novinka se nevyhnula organizátorkám, které mají své rodiny, děti a vnoučata, ani letos. Přitom je za čas věnovaný opuštěným dětem nikdo nehonoruje. Přesto vůbec poprvé po nich město požadovalo poplatek za zábor místa. Ne moc, vyhrazené místo pro stánek s plochou asi půl metru čtverečního skutečně nestojí majlant. „Šlo to mimo mě, myslím si ale, že jde o nějaké nedorozumění,“ reagoval na přímý dotaz benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Středou dobročinná akce skončila jen na benešovském náměstí. Její každoroční vyvrcholení se koná přímo v dětských domovech. „Od devíti ráno jsme na Racku, odpoledne pak v Sedlci,“ doplnila Marta Slezáková. Děti při tom přebírají dárky, ale pro hodné „tety“ si pokaždé připraví také vánoční koledy a říkanky. A tak to bude i letos. Tentokrát v sobotu 18. prosince.