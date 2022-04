„Snažíme se pochod udělat pestrý, proto pokaždé trasy vytyčíme trochu jinak,“ potvrdil Milan Crhák, hlavní organizátor pochodu z KČT Benešov.

Jeho tým čítá nejen členy klubu, ale při zápisech jim pomáhají i jejich rodinní příslušníci. Celkem čtyřiadvacet lidí.

Noční stovka

Už v pátek na apríla vyrazili na noční pochod velezkušení a dobře trénovaní dálkoplazi. Přes celou noc pak šli a šli, aby si v cíli, v jídelně ZŠ Jiráskova mohli na své konto připsat další zvládnutou „stovku".

“Na tak dlouhou trasu se samozřejmě fronta na startu nestála, ale na ostatní kratší úseky se mírné zástupy lidí před přihlašovacím místem skutečně tvořily. Kromě už zmíněné „stovky“ pro ně organizátoři připravili šest tras dlouhých 5, 9, 15, 25, 35 a 50 kilometrů. A také tři cyklotrasy 20, 43 a 80 km pro kolaře.

„Myslím, že zase přijde hodně lidí, i když je docela zima. Teď, v půl desáté už odstartovalo téměř pět stovek chodců,“ spočetl Milan Crhák, ale přiznal, že při slunečném a teplém počasí bývá účast hojnější. „Lidé se ale hodně těšili stejně jako my z Klubu českých turistů Benešov.

Do Benešova dorazila už popáté také parta baráčníků z pražských Horních Měcholup. "Na pochodu se nám líbí například i to, že trasa vede kolem Konopiště,“ uvedl praporečník Obce baráčníků Horní Měcholupy Vlastimil Mauder. „Jsme tak trošku monarchisté,“ doplnil s úsměvem. Před startem do devítikilometrového výšlapu se baráčníci ve startovacím místě, školní jídelně v Jiráskově ulici náležitě posilnili. „Na to se celý rok těšíme,“ zasmála jedna z baráčnic. „Pak se ještě posilníme v Růžové zahradě,“ dodal praporečník.