Oprava se týká takzvaného dolního obloukového dálničního mostu u Vojslavic, jehož výstavba začala v roce 1939. Tento most přes údolí Želivky se měl stát součástí páteřní dálnice mezi Prahou a Brnem.

„Jeho výstavba ale byla přerušena v roce 1942 v důsledku válečných událostí a podruhé v roce 1950 těsně před dokončením z důvodu politického rozhodnutí. Most tedy prošel obdobným stavebním vývojem jako dosud funkční dálniční most přes údolí Šmejkalky nedaleko Senohrab, jehož oprava je rovněž v přípravě,“ připomněl Martin Buček.

Most tak byl dokončen a předán do provozu až při stavbě horního dálničního mostu v letech 1975 až 1979 v rámci výstavby dálničního úseku D1. Dnes po něm vede silnice III. třídy a slouží pro místní dopravu mezi obcemi Vojslavice a Hořice. Přitom je však také zařazený na seznam nemovitých kulturních památek České republiky. Projekt opravy proto zohledňuje i požadavky památkářů.

„Obecným požadavkem orgánů památkové péče je zachování hmotné i nehmotné podstaty památky, zejména potom „stavu nedokončenosti“ mostního díla, jakožto hlavní charakteristiky památky, která z ní činí jedinečného svědka stavebního vývoje uplynulých let,“ vysvětlil mluvčí ŘSD s tím, že cílem opravy je zachování stavby za přispění co možná nejmenších zásahů do vlastní konstrukce. Přitom však musí být zachované požadované mechanické odolnosti, stability a trvanlivosti díla, jakožto i ostatních požadavků kladených na mostní dílo.

Most tak čeká náhrada významně poškozených prvků replikami i těch, na nichž se podepsal šlendrián budovatelů na počátku 70. let.„Jedná se zejména o obě vložená pole a zábradlí k nim upevněná a dále pak závěrné zídky a část křídel opěr. Naprostá převaha stávajících konstrukcí bude ovšem sanována na místě s důrazem na co nejmenší zásahy do konstrukce,“ dodal Martin Buček.

Připomněl také, že v rámci prací je navrženo také zajištění pravého křídla jedné z opěr, obnova stávajících ocelolitinových ložisek na opěrách, osazení nových mostních závěrů, výměna části příslušenství a vybavení mostu, souvisící výkopy v přechodové oblasti, změna způsobu odvodnění vozovky na mostě, zhotovení revizních schodišť k opěrám a opravy stávajícího dláždění pod mostem.