„Odstraňování sedimentů ve Vodní nádrži Němčice probíhá při snížené hladině vody, kterou jsme začali odpouštět během letošního července,“ řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán a připomíná, že Vodní dílo Němčice navazuje na vzdutí vodárenské nádrže Švihov v zátoce Sedlického potoka pod obcí Němčice. „Hlavním účelem této představné nádrže je zachycení části splavenin a sedimentů přinášených z povodí Sedlického potoka, významného levobřežního přítoku vodárenské nádrže Švihov, a tím i ochrana kvality vody ve vodárenské nádrži,“ vysvětlil.

Vytěžené usazeniny odvážejí těžké nákladní vozy téměř sedm kilometrů daleko, na pole v lokalitě Nad Vrážkem poblíž Borovska. Pole patřící společnosti Agro Dolní Kralovice jsou doslova na dohled od nádrže Švihov. Bahno tak nákladní vozy paradoxně přepravují z místa nad hrází přehrady Němčice před ní. Tedy ne dále, ale naopak blíže a dokonce hodně blízko vody, do níž by díky přehradě Němčice sedimenty neměly doputovat.

Nehrozí nyní, že stále častější vydatné deště přesunou bahno až do želivské vody? „Sediment v nádrži nejdříve několik týdnů vysychal. Na poli je rovnoměrně ukládán a po jeho rozhrnutí bude zaorán. Dále už bude následovat běžná zemědělská činnost,“ vyvrací obavy mluvčí Povodí Vltavy.

Stejný názor zastává také Jana Vrbová z Vodoprávního úřadu Vlašim a zároveň připomíná, že bahno je velmi dobré hnojivo, které nahrazuje běžné hnojení, využívané na polích ležících mimo ochranné pásmo vodního zdroje.

Podle jednatele zemědělské společnosti Agro Dolní Kralovice Víta Havla je sediment směsí toho nejlepšího, co deště z pozemků nad nádrží Němčice do údolí splavily. „Obsahuje nejjemnější částice, spoustu organiky a živin. Před sto lety, když se na návsi vypustil rybník, hospodáři vzali vozy a o bláto z něj se prali,“ připomněl.

Jak potvrdila Jana Vrbová, i v případě nějakého splachu by se do Želivky nemělo dostat nic jiného než to, co už tam vtéká ze Sedlického potoka. „Pokud by se odbahňovalo někde jinde a sediment se měl vozit do ochranného pásma, pak by to mělo být předmětem většího zkoumání,“ míní vlašimská úřednice. Cílem bagrování dna nádrže Němčice je podle ní i zachování dostatečné kapacity k zachycení vody z případných lokálních povodní na Sedlickém potoce.

Než vodohospodáři začali na polích nad Borovskem ukládat bahno, museli splnit předepsaná kritéria: řádně akci ohlásit Vodoprávnímu úřadu Vlašim, doložit chemický rozbor sedimentů odebraných z více míst, uvést lokalitu, kam bahno hodlají vyvážet, a přidat kladné stanovisko Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Vlašim.

Odstraňování sedimentů z Vodní nádrže Němčice není první takovou akcí na této malé přehradě. Poslední odbahnění bylo prováděno v roce 2016, ale v jiné části nádrže nad vodovodním přivaděčem. „Tehdy bylo odtěženo 12 100 metrů krychlových sedimentů,“ potvrdil Hugo Roldán.

Předtím z Vodní nádrže Němčice vodohospodáři těžili sediment v roce 2004, kdy odvezli 15 400 kubíků, a v roce 1992, kdy přemístili 50 tisíc kubíků usazenin.

Vedle Vodní nádrže Němčice slouží stejnému účelu na Švihově také další dvě další přehrady, Sedlice a Trnávka.

Vodní nádrž Švihov, které se běžně říká podle řeky - Želivka, je zásobárnou pitné vody pro téměř celý Středočeský kraj a Prahu. Švihov je největší vodárenskou nádrží v Česku i v rámci střední Evropy. Nádrž je dlouhá 39 kilometrů, má rozlohu přes 16 kilometrů čtverečních a vejde se do ní 309 milionů kubíků vody.