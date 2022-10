Za poslední měsíce těžký bagr zbořil několik zděných i železobetonových objektů. Zmizela také bývalá čerpací stanice, která hrozila zřícením. Bezdomovci totiž z kasáren odvezli tuny železa, které mnohdy získávali bez ohledu na nebezpečí zřícení konstrukce. A to byl právě případ čerpadla.

V prostoru mezi novou zástavbou rodinných domů kolem ulice Emanuela Rádla, železniční tratí a Táborskou ulicí je však stále ještě dost rozsáhlých objektů, které zajistí lidem bez domova střechu nad hlavou. Místnostmi se sice prohání vítr, ale neprší tam. A všude kolem je dost náletových dřevin využitelných jako palivo. A pokud by došly, jako otop na zahřátí by bezdomovcům podle dosavadních zkušeností posloužilo cokoli, co hoří.

„Bezdomovci, kterým jsme zbourali jejich ubikace, se přesunuli do jiných objektů. Někteří sice zcela odešli, jenže jiní zase přišli. Někteří si postavili i dřevěné chýše a bunkry z větví nebo stany,“ potvrdil velitel Městské policie Benešov Radek Stulík.

V době vzniku série fotografií v úterý 4. října bylo možné v bývalých kasárnách spatřit nejen stopy po zásazích demoliční čety, ale také života lidí, kteří prostor opuštěný vojskem už více než dekádu využívají.

S vykonáváním lidských potřeb si tamní obyvatelé hlavu nelámou. Prostoru je kolem dost a dost. Stejně jako místností v dosud stojících halách. Právě tam si bezdomovci vytvořili na podlahách jakési postele z desek izolačního polystyrénu. I se zástěnami. Před vstupem na rampu, k čemuž slouží žebřík z lešení, mají i improvizovanou koupelnu se skutečnou vanou. Nejspíš pořád v ní zůstává voda, na pohled už použitá. Na větvi se suší froté ručník, vedle stojí holínky. U vstupu do ubikace stojí srovnané boty, na plastových profilech opřených o zeď se suší oděvy.

V jedné z místností přespával muž kolem čtyřiceti, padesáti let. Černého psa, zřejmě křížence labradora, oslovoval jménem Black. „Ne, není můj, jen ho hlídám,“ vysvětloval.

Na bicyklu se právě k místu blížil nejspíš další z tamních obyvatel. Když viděl, že se tam něco děje, narychlo změnil směr a zajel do ústraní. „V kasárnách nyní přebývá tak pět až sedm bezdomovců,“ dodal velitel městské policie s tím, že se všemi budou strážníci i úředníci dále pracovat. To potvrdila i vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov Veronika Kondrátová.

„Prostřednictvím terénního pracovníka jsou těmto lidem nabízeny služby, které jim mohou pomoci k návratu do běžného života,“ uvedla a připomněla, že bezdomovci mohou v Benešově využívat v chladném období služby zimní noclehárny nebo například i azylového domu. „Pro ubytování lidí bez domova, případně s nějakým dalším znevýhodněním, využíváme síť takovýchto pobytových zařízení v rámci Středočeského kraje,“ dodala Kondrátová.