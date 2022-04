„Podle dohledatelných zdrojů škola žádala ministerstvo o povolení výjimky z průměrného počtu žáků již pro školní roky 2002/2003 a 2003/2004. Dvakrát bylo této žádosti vyhověno. Pro následující školní rok tuto výjimku ale škola nedostala. I přes veškeré snahy, museli žáci druhého stupně k 1. září 2005 přestoupit na okolní školy,” řekla ředitelka ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem Eva Filipová s tím, že v září 2004 navštěvovalo louňovickou školu dohromady 68 žáků. V letošním školním roce je ve škole 96 dětí a do mateřské školy dochází dokonce 52 předškoláků.

Nová fasáda i střecha

Se zrušením devítiletky se ale vedení školy v Louňovicích pod Blaníkem nechtělo smířit, už jen proto že zařízení bylo kapacitně na větší počet žáků vždy připravené a vybavené. Vedení tak začalo činit kroky k tomu, aby druhý stupeň mohlo obnovit. Již v roce 2015, po vyřízení všech možných dotací a povolení, byla zahájena nutná rekonstrukce budovy.

Nejdříve se začalo s opravami vnějšího pláště hlavních budov, tedy se zateplením, novou střechou a fasádou. Vyměnila se kompletně okna. V posledních letech se zrekonstruovaly i vnitřní prostory školy.

OBRAZEM: Žáci z benešovské základní školy pomohli přírodě v zámeckém parku

„V průběhu jara 2019 byly dokončeny stavební práce a proběhla kolaudace nových prostor školy pro zlepšení kvality a zázemí pro zájmové vzdělávání. Celá rekonstrukce včetně vybavení byla prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR financována s přispěním devadesátiprocentní dotace a samotná dotace byla v částce 8 350 740 korun,” uvedl k financování jedné z posledních velkých rekonstrukcí ve škole starosta městyse Louňovice pod Blaníkem Václav Fejtek.

Modernizací prošlo také zázemí

Poslední rok se dodělávají také tělocvičné a jiné prvky ve venkovních prostorách. Opomenout nelze ani multifunkční, venkovní učebnu umístěnou u sportovního hřiště.

„V rámci posledního roku jsme čerpali dotace na modernizaci vybavení učeben, a to jak pro školu, tak i školku, zcela je opravená školní jídelna a toalety. Díky fondu ze Středočeského kraje jsme vytvořili nové doskočiště a mohli zakoupit vybavení pro skok do výšky, trampolínu, míče a jiné sportovní vybavení,” doplnila ředitelka školy. Zároveň se škola pustila do přestavby zázemí pro zájmové kroužky.

FOTO: V rámci Dne Země v Benešově žáci vyráběli eko-krabičky z vyřazených knih

Kompletní rekonstrukce vnějšího pláště školy i vnitřních prostor spolu s modernizací zázemí vně budovy i venkovních prvků připravila základní a mateřskou školu v Louňovicích pod Blaníkem k dalšímu náboru žáků, a postupně tak ke splnění dlouhotrvajícího snu o pokračování devítiletky.

Žáků přihlášených do louňovické školy přibývá, což nejlépe dokáže i blížící se zápis do prvních tříd. Vedení očekává silný ročník prvňáčků. „Zápis do prvních tříd se koná v úterý 26. dubna od 15 hodin,” prozradila učitelka Jana Burdová, která v letošním roce 2021/2022 učí právě první třídu.

Začít spolu

Přestavba budovy školy a jejího okolí ale není jedinou věcí, kterou pro své žáky zařízení zajistilo, aby se na její půdě cítily děti co nejlépe. Vedení se snaží i o lepší studijní možnosti pro své žáky. V únoru například škola žádala o zařazení do projektu Erasmus+, což je krátkodobý projekt pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání Od Blaníka po Blarney (Irsko). A zapojila se i do národního plánu podpory pro návrat žáků do škol po době covidu. Nyní tak probíhá skupinové doučování žáků a aktivity k osobnostnímu rozvoji.

Velkou novinkou pro ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem je také zřízení Metodického centra ZaS organizací Step by Step, která pomáhá při zavádění inovativních postupů a moderních metod pedagogické práce. Aktuálně je louňovická škola jedna z dvanácti škol z České republiky, která se může tímto centrem pochlubit. Od začátku tohoto školního roku tak pomáhá metodické centrum v Louňovicích pod Blaníkem školám při realizaci programu Začít spolu, podle kterého louňovická škola vyučuje již řadu let, a přibližuje program učitelům, dětem i rodičům.

V Benešově letos otevřou osm, možná i devět prvních tříd

„Na našich webových stránkách se mohou zájemci přihlásit na různé akce věnované rodičům, pedagogům i široké veřejnosti. Konají se pod vedením metodika centra Evou Filipovou a experty na různá témata. Jedná se o sdílecí akce, akce věnované určitému tématu a všechny aktivity jsou vedeny zážitkovou formou,” uvedla učitelka Jana Burdová.

Už ve středu 11. května se v rámci nového metodického centra zaměří malí i velcí zájemci nejen z Louňovic pod Blaníkem na ojedinělou Geomapu ČR u louňovické školy a učení v projektu průřezově několika vyučovanými předměty.

Výprava za zlatem

Dále má škola připravenou událost Výprava za zlatem na Roudný opět pro širokou veřejnost, která se uskuteční v neděli 29. května.

„Je pokračováním environmentálních akcí s nádechem historie. Budeme zde širokou veřejnost seznamovat se zajímavostmi a historickými fakty vážící se k této lokalitě. Účast nám přislíbil pan Václav Zemek, ČSOP Vlašim, místní spolky a dobrovolníci, spisovatelka Zuzana Koubková a geolog Michal Nekl,” doplnila učitelka Jana Burdová.

Během výpravy se zúčastnění dozví něco o historii, vyzkouší si brousit kámen, rýžovat zlato, potkají se s poustevníkem, který odešel z Malého Blaníku zemřít na Roudný a mnoho dalšího.

Ředitelé se v názoru na svérázný ideologický výklad pražské učitelky neshodnou

V předminulém měsíci škola zorganizovala také akci Matematika Hejného, která byla rovněž vedena zážitkovou formou tak, jak se ji učí žáci zdejší školy. Seminář byl sobotní a dorazili na něj pedagogové i veřejnost z širokého okolí, a jak se všichni zúčastnění vyjádřili, byly pro ně informace z akce velice přínosné.

„Líbilo se mi. Určitě zařadím některé prvky Hejného do výuky v klasické matematice, například prvky motivace, hry, skupinové práce. Je to jiné, žáci přemýšlejí, vstanou z lavice,” podotkla jedna z účastnic semináře.

Následoval také seminář Hudba ve škole, vedený panem Janem Stibůrkem – výtečným hudebníkem, muzikantem a skladatelem. Na semináře přijeli učitelé z Jankova, Křivsoudova, Postupic, ale třeba i z Prahy.