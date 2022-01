FOTO: Kvůli rozvoji Postupice plánují modernizaci čistírny odpadních vod

Obec Postupice disponuje třemi většími rozvojovými zónami. Kvůli jejich zabydlení zde nutně potřebují výkonnější čistírnu odpadních vod. Ta současná zvládá likvidovat splaškové vody prakticky jen v samotné obci. Postupický starosta Jiří Sternberg by to chtěl co nejrychleji změnit. „Rád bych, abychom s modernizací čistírny odpadních vod začali ještě v tomto volebním období,“ přeje si.

Čistírna odpadních vod v Postupicích. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Obec zatím ještě nemá k dispozici projekt modernizace, v současnosti řeší jeho dodavatele. Budoucí náklady na dílo určí až právě míra intenzifikace čistírny. Ve hře je více možností, ale odhadem by práce a nákup nových částí zařízení měly stát v řádu nižších milionů korun. To však není pro obec s ročním rozpočtem 27 milionů korun úplně zanedbatelná částka. Pomoci by mohly dotace. „Na letošní rok byly vypsané vhodné dotační tituly, proto o ně určitě požádáme,“ dodal starosta. Na dotacích kraj rozdělí dvě stě milionů korun. Je čas začít podávat žádosti Samotná obec Postupim je odkanalizována, avšak šestnáct místních částí ne. Právě v nich místní vedení dotační částkou 30 tisíc korun pobízí obyvatele k vybudování vlastních malých domovních čistíren odpadních vod. Jejich využívání má však háček. FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Benešovsku? Část z postupických osad totiž leží na území označeném jako Natura 2000. Jedná se o soustavu chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy Evropské unie. Určena je k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť se záměrem ochrany biodiverzity. „V obcích, které na takovém území leží, není možné už přečištěnou vodu z domovních čističek vypouštět do volné přírody. Proto se odtud musí odvážet k likvidaci do naší čistírny,“ upozornil Jiří Sternberg.