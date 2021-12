Školáci, kteří podle pedagožek v posledním období nebyli uvrženi do nucené karantény, si svůj poslední „pracovní“ den, ve čtvrtek 23. prosince jim totiž začínají zimní prázdniny, dost užívali. Nezasedli do lavic a došli si napsat také svá přání do Ježíškovy pošty. A že těch přání bylo požehnaně dosvědčoval hlas zvonku oznamujícího další důležitý vzkaz. Zařízení na „nekonečný“ dopisní papír se sice před nedávnem trochu porouchalo, ale jak ujistila jedna ze žaček, její šikovný tatínek ho opravil.

Nyní, krátce před Vánocemi je však celkem normální zvýšené úsilí lidí zajistit si to či ono nezbytně nutné pro sváteční pohodu. Velký zájem je samozřejmě i o vejce přímo od slepic ze statku na dohled Benešova. Jenže samotný Benešov, to nejsou jen obchody plné lidí. Jeho centrum se může klidně popisovat i jinak - jako město duchů. Ulice jsou sice hlava na hlavě, ale je tu i řada prázdných nebytových prostor nabízených dalším odvážlivcům.

FOTO: Za kilogram kapra se platí kolem 110 korun, porcování ho ale prodraží

To všechno je možné nyní vidět a cítit v samotném středu města. Není to však důvod k zoufání. Svět se nezastavil a každý z nás by ho měl vnímat pozitivně, jako šťastný. Zatím můžeme, tak s chutí do toho a krásné svátky!