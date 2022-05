„Nejsme proti obchvatu, ale nesouhlasíme s křižovatkou, která má na něm vzniknout,“ vyjádřil jasně stanovisko malé obce její starosta Bohumil Rataj.

„Původně měla u Chlístova být klasická úrovňová křižovatka a všechno mělo být umístěné do zářezu. Jenže v něm zůstává nyní jen samotný přivaděč a všechny další komunikace už ne. A to je podle nás velký problém. Právě u nás bude na starou silnici sjíždět z přivaděče devadesát procent řidičů mířících do Benešova,“ vysvětlil.

Kudy pojede 25 tisíc aut denně

Ti všichni by pak projížděli údolím Konopišťského potoka. To by pro motoristy z Racku, místní části Chlístova, bylo ještě horší než nyní. Podle investora dálnice a přivaděče k D3, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), není ale tohle tvrzení pravdivé.

„Intenzita dopravy na II/106 u křižovatky silnice od Racku se po vybudování přivaděče sníží,“ tvrdí Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Bohumil Rataj to ale vidí naprosto opačně. „Už nyní je od Racku problém vyjet, a když tam přibude možná až pětadvacet tisíc aut za den, tak si to nedovedu představit,“ uvedl.

ŘSD ale chlístovskému názoru oponuje a přináší vlastní údaje o provozu s výhledem do roku 2050.

„V té době by měla být celková dopravní zátěž na přivaděči Benešov zhruba devět tisíc vozidel denně. Zátěž na přeložce silnice II/106 podél Chlístova bude přibližně čtyři tisíce vozidel za den,“ řekl mluvčí s tím, že vozovky okružní křižovatky u Chlístova budou od nejbližších domů ve vzdálenosti od 60 do 100 metrů a 20 metrů od nich má být okraj zemního valu.

ŘSD a obec proti sobě

S takovým řešením ale obec spokojena není. Proto kvůli tomu bojuje s investorem zbraněmi, které jí poskytuje zákon - dává k projektu zamítavá stanoviska.

„Pro realizaci jsme zahrnuli podmínku, že křižovatka u Racku bude vyřešena, ale od ŘSD jsme se dozvěděli, že je to nezajímá. Tak nás zase nezajímá, že si ŘSD plánuje své nájezdy,“ shrnul starosta a tuší, že spor dojde až k soudnímu projednávání.

V současné době ŘSD kvůli dálnici D3 ve Středočeském kraji hodlá reinkarnovat EIA, tedy posouzení vlivů stavby na životní prostředí, které bylo vydáno před dekádou. Podle starosty Chlístova ŘSD nejedná s obcemi korektně - a to se musí změnit.

„Souhlasím s výstavbou dálnice D3, ale je potřeba najít vhodné stanovisko vyhovující všem, nejen jednomu,“ míní Bohumil Rataj.

Martin Buček k tomuto ale připomněl, že ŘSD jedná s jednotlivými zúčastněnými obcemi od samého začátku. „Platí to i o Chlístovu, s nimiž byla projednána i stávající varianta,“ dodal.

Bezpečí a žádné kolony

Důvod, proč se Chlístovští obávají popisované situace, je nabíledni. Okružní křižovatka na benešovských Červených Vršcích měla nejen zvýšit bezpečnost provozu, ale současně i zamezit kolonám, které se zejména kolem víkendu na silnici tvořily.

„Fronty aut se tam tvoří nyní prakticky neustále a ještě horší to bude, až tam ŘSD přivede další vozy po Václavické spojce,“ je přesvědčen starosta.

A právě při vědomí toho řidiči u Chlístova raději sjedou na starou silnici II/106 a dostanou se do Benešova Máchovou ulicí. Současně ale vytvoří hustý provoz, který prakticky znemožní bezpečné vyjíždění motoristů z Racku.