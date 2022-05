FOTO: Benešovská nemocnice má novou patologii, vybudovala ji z vlastních peněz

Když v roce 1985 zahajovalo práci patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, nikdo tehdy netušil, že pracovní prostředí tam bude i o téměř čtyřicet let později prakticky stejné. A tak to zůstalo i co se týká vybavení oddělení včetně sociálního zařízení nebo pitevny. Nyní situaci zcela změnila rozsáhlá obnova.

Ze slavnostního otevření zrekonstruovaného patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Původní patologie byla vybydlená ruina, na kterou se celá desetiletí nesáhlo. V objektu byla polovina norem na hraně a druhou půlku jsme dlouhodobě s tolerancí a přivřením očí dozorujících orgánů porušovali,“ přiznal při slavnostním zahájení provozu rekonstruovaného oddělení ředitel nemocnice Roman Mrva. Veřejnost podle něj vnímá oddělení především podle první části názvu a mají spojenou s koncem lidského života. „Na patologii ale pracuje spousta odborníků, kteří zpracovávají biologické vzorky tkání odebrané na operačních sálech nebo ambulancích a jejich rozbor pak rozhoduje o způsobu léčby a vlastně o bytí a nebytí,“ popsal, jak důležité oddělení je. VIDEO: Stovky žen využívají modernizované onkogynekologické centrum v Praze Podle statutárního náměstka hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka je rekonstrukce patologie jasným důkazem, že se benešovská nemocnice znovu posunula dál do 21. století. „Jsem rád, že nemocnice v této nelehké době byla ochotna investovat ze svého 35 milionů korun a patologii rekonstruovala bez použití dotací,“ vyzdvihl. Nové prostředí ocenila primářka patologicko-anatomického oddělení Barbora Prchlíková. „Nyní máme daleko lepší pracovní podmínky, ať už se jedná o sociální zázemí či laboratoře a pitevnu. Při práci používáme chemické látky, proto za největší výhodu považuji výkonnou vzduchotechniku, díky níž nyní pracujeme v bezpečnějším prostředí,“ podotkla. Dříve pracovníci patologie pouze větrali otevřenými okny. Na patologii je také zcela nová místnost s průhledem na pitevnu. V ní se mohou pozůstalí rozloučit se svým blízkým. OBRAZEM: Výstavba v areálu nemocnice pokročila. Na místo dorazil i obří jeřáb Také kapacita chladících boxů pro zemřelé se výrazně navýšila. V moderních boxech může na pitvu nebo převoz k pohřbu čekat až 24 těl. Pro případ, že by se některý z nebožtíků přece jen probral k životu, lze dveře chladícího boxu otevřít i zevnitř a místnost má i tlačítko pro zvukový signál na personál. Rekonstrukce interiéru začala loni 29. listopadu. V době přestavby pitvy neprobíhaly. Pokud k nim mělo přece jen dojít, vypomohla Nemocnice Tábor. Šlo o celkem pět případů. Přístrojově bylo oddělení velmi dobře vybavené už před dvěma lety. K zateplení budovy, opravě střechy, výměně oken a nové fasádě nemocnice přistoupila už koncem roku 2020.