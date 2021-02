Chránit personál a tím zachovávat „akceschopnost“ je ale důležité i pro nezdravotnické obory. A tak je i pro ostatní zaměstnavatele na Benešovsku očkování důležitým tématem.

Více než dvě stovky zaměstnanců má například Městský úřad Benešov. Jeho tajemnice Magda Zacharieva připomněla, že očkovací strategie schválená vládou rozdělila občany do několika skupin a stanovila pořadí, v němž budou skupiny očkovány.

„Zaměstnanci obcí či měst zařazení do obecního nebo městského úřadu nejsou v žádné prioritní skupině a budou očkováni tehdy, až na ně přijde řada,“ řekla tajemnice. Připustila však, že by bylo nejlepší, aby to bylo co nejdříve.

Vakcinace je dobrovolná. Zaměstnavatel tak podle tajemnice může své zaměstnance k očkování pouze motivovat a poskytovat jim dostatek informací. „Právě to se také chystáme dělat,“ ujistila Zacharieva. Zároveň ale zdůraznila, že v žádném případě není možné po pracovněprávní stránce zaměstnance postihovat za to, že očkováni nejsou. Na druhou stranu je ale také nelze pro očkování motivovat finančně.

Aplikace vakcíny se nyní provádí v očkovacích centrech v nemocnicích. Není ale vyloučeno, že se do procesu zapojí také praktičtí lékaři. To by podle tajemnice benešovského úřadu bylo dobré řešení. „Pro aplikaci očkovací látky a úspěšnou vakcinaci je vhodné znát zdravotní stav očkovaného,“ míní Magda Zacharieva.

Od září do konce druhého únorového týdne postihl covid postupně přibližně pětinu zaměstnanců zařazených do městského úřadu. „V současné době je kvůli tomu v pracovní neschopnosti pět zaměstnanců,“ dodala.

K motivování svých zaměstnanců pro očkování chce přistoupit i strojírenská společnost Baest Benešov. Podle jejího ředitele Františka Kulovaného mladšího firma už mezi zaměstnanci aktivně propaguje pravidelné testování. A jakmile to bude možné, bude tak postupovat i u očkování.

„Je to podle nás nejlepší cesta k otevření ekonomiky a zmírnění antipandemických opatření,“ sdělil ředitel.

Nejlepší by podle něj bylo proočkovat všechny zaměstnance. A samozřejmě nejen je. Cestu k tomu vidí ve vysvětlování prospěšnosti vakcinace a omezování šíření takzvaných „fake news“. Není prý ani tak důležité, kdo očkuje, jako to, aby se tak stalo co možná nejdříve a v co nejvyšší možné míře.

K velkým zaměstnavatelům patří i vlašimský Sellier&Bellot. Ten dává obživu 150 lidem. Řada z nich už onemocněním prošla. Kolik jich bylo, ale firma sdělit nechce. Stejně jako to, zda vůbec stojí o to, aby zaměstnanci co nejdříve očkování podstoupili. „K očkování ani k dalším otázkám se nebude vyjadřovat,“ odpověděla Anna De Blasio z agentury, která za Sellier&Bellot s médii komunikuje.