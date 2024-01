Ve veřejném prostoru stále i po měsíci neutichají hlasy pochybovačů, že postup policistů při zákroku proti aktivnímu střelci nebyl veden tak, jak měl být. Máte také takový názor?

Ani ne. Naopak si myslím, že zákrok policie byl přiměřený a profesionální. Otázka časové posloupnosti, jak ji poněkud rozdílně v médiích prezentovali policejní prezident a ředitel Útvaru rychlého nasazení Policie ČR mi teď nepřijde tak podstatná. Věřím generálu Lochmanovi, že jejich schopnost reakce v minutách je taková, jak ji sdělil. Také se domnívám, že policisté na místě tragédie měli svém důvody, proč se ptát ohledně situace pracovníků fakulty a neřešit v prvé řadě informování vedení fakulty. Tady jde o něco jiného. Zákrok policie v tomto případě nekončí eliminací pachatele. Jde o ošetření zraněných, kontrolu objektů z důvodu dalších bezpečnostních rizik a podobně.

Jak se zachovat při útoku jako na Filozofické fakultě? Utíkej, schovej se, bojuj

Mohlo být ale ze strany Policie ČR učiněno jinak, lépe?

Samozřejmě se zde nabízí doba šetření od prvního útoku v Klánovickém lese. Ale o tom nemám dostatek informací, abych mohl tento postup lépe komentovat.

Co by po takovém bezprecedentním zločinu mělo následovat? Měly by se školy nějakým způsobem „opevnit“, aby do nich nemohl vstoupit vyšinutý člověk s úmyslem brát rukojmí nebo zabíjet?

Už před několika roky jsem komentoval útoky ve škole i v nemocnicích. Navrhoval jsem, že je nezbytné nově vyhodnotit tato bezpečnostní rizika a přikročit k řešení. K řešení, které se nemusí líbit každému. Nejde jen o nutnou investici do kvalitních zábranných prostředků, ale i kvalitních detektorů nebezpečných předmětů, výkonné ostrahy, různému omezení vstupu do objektů, tedy škol, nemocnic, úřadů a dalších. Jde o způsob uvažování lidí.

Středočeši vlastní téměř 160 tisíc zbraní. Vedou samonabíjecí pistole

Nejen česká specialita je, že po takové nešťastné události lidé hned zapalují svíčky, drží pietu, přitom o kousek dál jedou vánoční trhy na plné pecky a nikomu se to nezdá nepatřičné. Jde o morálku a opravdové skutečné soucítění s oběťmi a pozůstalými, ne o pózu. Politici povídají pořád stejné řeči, reportéři kladou obdobné dotazy. Uteče pár týdnů a málokdo si vzpomene na takovou tragédii, takový průšvih. Státní peníze se investují mnohdy do jiných oblastí, než-li do těch, na kterých by měla mít Česká republika prvořadý zájem. Není nutné to tady a teď zbytečně rozebírat. Bezpečnost lidí stojí prostě relativně dost peněz a přináší s sebou různá omezení, pro všechny. Ne na týden, ne na měsíc, ale třeba na roky.

Jak moc je naše česká společnost ochotná za svobodu platit? Co by měla podle vás policie udělat, aby ještě více eliminovala nebezpeční podobné události?

Tady jde zejména o prevenci, trpělivou a důslednou práci tajných služeb a policie.

Jak nahlížíte na ty, kteří do veřejného prostoru vzkazují, že také vystřílí lidi ve svém okolí? Jsou tresty, které jim hrozí odpovídající nebo je náš systém příliš benevolentní a tím pádem neúčinný?

Zastávám názor, že se takové věci mají vyšetřit a tvrdě potrestat. Nekompromisně.

Rozezněly se kostelní zvony. A pak ticho. Památku obětí střelby uctili i hasiči

Je nedávné ukončení opatření na Pražském hradě, které zavedl předchozí český prezident správné? Nemělo by se vrátit?

Nemám logicky tolik souvisejících informací jako nový pan prezident, ale já bych zrušená opatření okamžitě vrátil.

Ale terorismus není jen střelba do davu. Může jím být sabotáž. Třeba útok na přehradu. Kolaps jakéhokoliv článku vltavské kaskády by měl drastický dopad na hlavní město. Co vím, vy jste se zúčastnil také řady školení, seminářů ohledně této problematiky. Jak hodnotíte bezpečnost českých přehrad v současné celosvětově složité bezpečnostní situaci?

Nemohu být detailnější, jde o citlivé údaje. Ale vzpomínám si, jak někteří kolegové, když jsem pracoval jako bezpečnostní poradce ministra, měli úsměv na tváři, když jsem zmínil úvahu o destruktivním napadení přehrad a speciálně vltavské kaskády. Jaké následky protržená přehrada má bylo vidět nedávno na Ukrajině. Voda ohrozila lidi pod hrází a stejná voda, která naopak chyběla zase bezpečnost tamní jaderné elektrárny.