Například v Benešově na ekologický přístup najeli podle tajemnice městského úřadu Magdy Zacharievy přes už téměř deseti lety. Za tu dobu z kanceláří zmizely třeba i sáčky s cukrem. „Cukr do nápojů je na stole v porcelánových cukřenkách,“ potvrdila tajemnice.

Stejným způsobem si podle vlašimského starosty Luďka Jeništy sladí nápoje také hosté vlašimské radnice. Prozatím stále v papírových sáčcích cukr nabízejí ke kávě na radnici ve Voticích. Ani tam, stejně jako v Benešově, už ale nekupují například drahou balenou vodu. „Vodu točíme z kohoutku do džbánku a ochucujeme ji citronem. Za ta léta, co to takhle máme, jsme myslím ušetřili docela dost peněz,“ řekl votický starosta Jiří Slavík.

Ze všech tří radnic podle jejich zástupců už zmizely také kalíšky se smetanou. V Benešově nebo Vlašimi tučnou smetanu nahradilo mléko rozlévané do malých porcelánových konviček. V nich ve Voticích nabízejí smetanu, kterou úřad koupil ve větších skleněných lahvičkách.

Z radnic se ekologické myšlení šíří dál. Podle benešovského radního Petra Jandače, který řídí projekt Zdravé město, má být město a jeho organizace vzorem. „Až tohle zvládneme, rádi nabídneme zkušenosti i podnikatelům,“ dodal.

Například ve Vlašimi se ekologicky chovají po domluvě s radnicí už i nájemci v areálu koupaliště Na Lukách. Hostům prodávají nápoje v zálohovaných, byť stále plastových kelímcích. „Hosté zaplatí zálohu padesát korun, a když kelímek vrátí, dostanou ji zpět. Jak to funguje, se ukázalo hned při jedné z akcí. Odváželi jsme méně odpadu,“ řekl starosta Vlašimi.

Obdobně chtějí postupovat i Votice na svém novém biokoupališti. Tam se zatím točí nápoje nejen do skla, ale stále také do plastu. „Oslovíme nájemce, aby se i tam přešlo plně na vratné obaly,“ slíbil starosta Jiří Slavík.

Takový postup nejspíš nebude možný při vlašimských Májových slavnostech. „Přichází tam kolem pětadvaceti tisíc lidí. Nedovedu si představit nakoupit tolik zálohovaných kelímků,“ tvrdí Luděk Jeništa a připomněl ještě neřešitelnější problém - hygienický. Není totiž jasné, jak by se takové kelímky v podmínkách parku umývaly. Přesto tuhle kapitolu radnice ještě zcela neuzavřela.