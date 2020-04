ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Postupně z ní vybudoval neziskovou organizaci schopnou poskytnout zraněným zvířatům pomoc i následnou péči. Hlavní aktivitu sice přesunul do třiadvacet kilometrů vzdáleného Hrachova, ale ve votickém zahradnictví funguje, teď ale spíš nefunguje, motýlárium a nedaleko i učebna ekologie v přírodě.

„Nevybrané vstupné je velká ztráta“

„Návštěvníky do stanice ani do motýlária teď pustit nesmíme a učebnu v přírodě před nedávnem poškodili tři výrostci. Škody v letošním roce odhaduji na čtyři a půl milionu korun. Chodí k nám kolem dvaceti tisíc návštěvníků, proto jen na nevybraném vstupném tratíme téměř milion,“ spočítal a připomněl, že problém pro neziskové organizace se může ještě prohloubit jejich opomíjením ze strany státu. Proto také cítí velkou nejistotu ohledně svého dalšího působení v oblasti životního prostředí.

Ty spočívají v údržbě chráněných území a záchraně zraněných divokých zvířat. Každoročně jich stanice přijme kolem sedmi stovek. „Tyto služby stále děláme, jezdíme pro zvířata, ale vlastně vůbec nevíme, zda nám je někdo proplatí,“ řekl. Běžně pomáhají náklady chodu organizace hradit krajské úřady středočeského a jihočeského kraje. Příspěvky čerpá Ochrana fauny v rámci péče o krajinu také z Ministerstva životního prostředí a sponzorů.

„Samozřejmě jsme se už ptali odpovědných úředníků, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, ale nikdo z nich ani netuší, co bude dál. Nejvíc nás sráží tohle bezvládí,“ připomněl Křížek. „Vláda nebo ministerstva za dobu krize vydaly už řadu prohlášení, v nichž se zabývají velkými firmami, podnikateli, zaměstnanci, ale ani v jednom jsem se nedočetl, že by řešili osud neziskových organizací a lidí v nich,“ tvrdí.

Zaopatřil hlavně zaměstnance a zvířata

Do krizové situace Křížek „vlétl“ stejně jako každý, rovnýma nohama. A také se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zařídil. Když vláda začala vydávat opatření, nečekal na nic. „Pro jistotu jsem nakoupil pro zvířata krmení, nikdo nevěděl, jestli se bude dát později vůbec něco sehnat,“ vysvětlil s tím, že myslel i na deset zaměstnanců Ochrany fauny ČR a zajistil, aby měli na kontě včas své výplaty. „Mám závazek vůči nim, jsou mi blízcí. Sebe moc neřeším. Přinejhorším, kdyby Ochrana fauny skončila, půjdu do lesa sázet stromky,“ řekl.

I když se situace od začátku krize přece jen mírně stabilizovala, vyhráno nemá nikdo. Ani Ochrana fauny. V současné době „jede“ za peníze, které svou činností dokázala získat. „Když sáhnu do všech rezerv, nejspíš letošek přežijeme, ale co bude napřesrok? A vzhledem k tomu, že je český rozpočet v mínusu už šest set miliard, nedělám si iluze, že to nejvíc odnesou neziskovky a životní prostředí. Ty jsou v očích politiků pořád na posledním místě,“ dodal.