Složitá je zejména proto, že většinu času, který si dříve mohli krátit ve společenské místnosti při debatách nebo hrách se spolubydlícími, musí vydržet jen mezi čtyřmi zdmi svého pokoje. „Kvůli prevenci už klienti nechodí nyní ani na zahradu, kterou u domova máme,“ potvrdila ředitelka DS. „Děláme maximum, aby se tu nikdo nenakazil,“ sdělila ředitelka.

Klientu mají samozřejmě zajištěnu stravu, ale v případě, že si chtějí přilepšit, zajistí jim pracovníci domova nákup. „Snažíme se obyvatele domova psychicky naladit tak, aby to zvládli. Musíme to ale zvládnout všichni,“ řekla ředitelka a potvrdila, že s kontakt s rodinami probíhá především telefonicky nebo mailem. Rozptýlení seniorům stále přináší předčítání nebo hry. Teď už ne ve společenské místnosti, nýbrž individuálně, na pokojích.

Stejně složitá, i když přece jen trochu jiná situace vládne v dalším Středočeským krajem zřizovaném sociálním ústavu, Domově seniorů a Domově se zvláštním režimem Vojkov. „Naši klienti jsou naprosto v pohodě,“ řekl ředitel Vladimír Koníček.

Senioři z Vojkova totiž mohou stále na procházky do zámeckého parku. Ten, ač přímo ve Vojkově, je ale od okolního světa oddělený oplocením. A slouží výhradně pro potřeby ústavu. Proto tam nehrozí, že by se senioři potkali s případně nakaženým člověkem.

Ale takzvané aktivizační činnosti, které mají pomáhat udržovat staré lidi v kondici psychické a s ní související i fyzické, probíhají stejně, jako v Jankově, jen individuálně.

„Pečovatelky také pomáhají klientům s kontaktem s rodinami. Dohlížejí, aby měli nabitý telefon a pomáhají těm, kteří už nezvládnou vytočit číslo,“ popsal ředitel DS Vojkov Vladimír Koníček a potvrdil, že se ho kolegové teď poměrně často ptají, jak to bude dál. „Snažím se na ně nepřenášet nějaké katastrofické scénáře,“ přiznal ředitel DS Vojkov.

Ústav ale není schopen pro případně nakažené vytvořit oddělené místo, jak to požaduje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Žádný případ tu naštěstí dosud nemáme. V našem zařízení ale žádné rozdělování pater kvůli karanténě není možné, a proto by to byl i v raném stádiu nemoci problém. Naštěstí jsme nakoupili alespoň „dvojkové“ respirátory, i když ty s označením FFP3 nemáme, protože se nedají sehnat,“ dodal ředitel.

V tomto ohledu je na tom jankovský domov seniorů, i díky novějšímu objektu, lépe. „Máme pro karanténu připravené dva pokoje a také ještě nějaké další prostory bychom mohli uvolnit tak, abychom naplnili požadovanou kapacitu desetiny současného stavu. V domově jen nyní osmašedesát klientů,“ potvrdila Drahuše Hlavatá.