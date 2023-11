„Vlak je stříbrný, protože má připomínat pancéřový vlak. Za jeho okny se skrývá lidské tělo a to je potřeba ochraňovat. Proto je vlak „pancéřový,“ popsal autor projektu Revolution train Pavel Tůma. Uvnitř vlaku se skrývají třeba „kinosály“, bar nebo „doupě“ drogově závislých, kde především školáci, vlak je ale přístupný i široké veřejnosti, sledují příběhy, které se mohou týkat i jich samotných. Například bezstarostnou jízdu mladých lidí v autě, která ale nedopadne dobře.

Poté, co se po krátkém filmu zvedne plátno, je před nimi skutečné auto se skutečně nabouranou motorkou, na níž kvůli divoké jízdě mladé posádky auta zahynul člověk. Příběh filmu je přitom autentický. Prožil ho kamarád autora projektu. Právě na tomto případu žáci sledují, jak mladý muž z automobilu propadá závislostem, ničí si život svůj a jaké to celé má důsledky pro i jeho blízké. Cílem celého projektu je ukázat dospívajícím, jak snadno lze sklouznout ke drogám nebo jiným závislostem.

Vlak si prohlédlo devatenáct benešovských tříd

Už na začátku návštěvníci, do vlaku dorazilo celkem devatenáct benešovských školních tříd, vyfasovali očíslované mobily. Prostřednictvím nich žáci anonymně odpovídali na otázky vztahující se k tématu závislostí a návykových látek. „Vlak jsem si prošel už ráno. Je to výborně udělané a je tam velká interakce návštěvníků. Z anonymního dotazníku, jehož výsledky od organizátorů získáme, můžeme využít při další preventivní práci. S prevencí proti závislostem se má začínat v útlém věku a také proto jsou do ní zapojeny všechny benešovské školy,“ uvedl benešovský místostarosta Jakub Hostek.

Revolution train v cizině

Benešovské zastavení protidrogového vlaku využila také Policie ČR. Ta s Revolution trainem dlouhodobě spolupracuje. „S dětmi rozebíráme v rámci doprovodného programu situace, do nichž se mohou dostat včetně konkrétních případů a mohou si vyzkoušet i simulující alkoholbrýle a drogybrýle,“ připomněl policejní preventista Jaroslav Bican. Autor projektu Pavel Tůma připomněl, že projekt má děti inspirovat k tomu, aby dokázali říci drogám ne.

Zpětnou vazbou pro autory projektu je kladná odezva více než šesti a půl tisíce pedagogů napříč celou Českou republikou, kteří program doporučují dál. „Dokonce se k nám opakovaně vracejí i rodiče s dětmi. Program má ale i přesah za hranice. Revolution train zastavil už také v padesátce měst Německa,“ dodal Tůma s tím, že je to jediný český vzdělávací program, který se prosadil i v cizině.

Následovat budou další programy

Exkurzí žáků benešovských škol v Revolution train ale preventivní působení proti závislostem nekončí. Podle Andrey Koubové, preventistky Městské policie Benešov budou následovat návazné programy. „Ten náš, benešovský, který přímo navazuje na Revolution train, se jmenuje To je zákon, kámo. Je určený pro děti od sedmé třídy až po studenty středních škol. Účastníkům připomeneme, jaké následky závislosti mohou přinést a to nejen po stránce zdravotní, ale také po stránce zákonů a práva. Každá třída na bude mít dvě hodiny,“ uvedla členka městské policie s tím, že také Policie ČR bude mít obdobný návazný program s názvem Tvoje cesta načisto.