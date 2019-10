Dražba zámku v Načeradci investory zatím nezajímá

Kdo alespoň jednou zatoužil po chalupě, kde by mohl naplnit své sny, ví, jak těžké je takovou nemovitost sehnat. Rozhodnutí o koupi je pak dilematem mezi skutečnou a požadovanou hodnotou, stavem objektu a také jeho dalším využitím. Obdobně to bezpochyby vnímají také „velcí hráči,“ i když oni, nejspíš ještě častěji, než drobní investoři, obracejí v dlani každou korunu dvakrát. Dokládá to také už celkem osm zmařených dražeb zámku v Načeradci.

Výřez katastrální mapy se zámkem a parkem v Načeradci. | Foto: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových