Sídla se k penězům ze sdílených daní dostávají následně, kdy jim stát přeposílá téměř čtvrtinu v místě vybrané částky. Jenže kvůli zmrazení téměř všech pracovních aktivit v období od poloviny března do půlky máje se penězotok hodně přibrzdil.

Letos Benešov očekává, což stojí v jeho rozpočtu, příjem ze sdílených daní přes 259 milionů korun. Podle výpočtů expertů ale v obecních kasách ubude téměř čtvrtina příjmů. Benešov se nedostane k až dvaašedesáti plánovaným milionům. „Jestli je předpověď propadu v rozpočtovém určení daní správná ve své výši, je přehnaná či nedoceněná, nevíme. A neví to nikdo,“ uvedl Jaroslav Hlavnička.

Benešov přesto neomezí investice do velkých, už dříve plánovaných a připravených nebo započatých akcí. K těm patří stavba parkovacího domu a dopravního terminálu. Obě akce v Nádražní ulici zanedlouho doplní rekonstrukce chodníků kolem křižovatky s Tyršovou ulicí. Akci odstartuje Benešov až v okamžiku, kdy tam Středočeský kraj zahájí stavbu okružní křižovatky. Po dokončení tohoto díla by se pak, nejspíš v závěru roku, mělo dostat i na opravu poškozené dlažby na vozovce v celé Tyršově ulici.

Také všechny zásadní investiční akce ve Voticích, jako je nastartování rekonstrukce čistírny odpadních vod, dokončení stavby biokoupaliště nebo závěr rekonstrukce Jiráskovy ulice, by podle starosty města Jiřího Slavíka letos měly proběhnout. A to přes to, že mají Votice schodkový rozpočet. „Máme v něm ale rezervy v podobě možnosti některé akce odložit,“ vysvětlil starosta.

O škrtech ve výdajích se votičtí zastupitelé budou bavit při veřejné schůzi v pondělí 22. června. Podkladem diskuse a hlasování budou představy vedení města a také zpráva finančního výboru. Případné letošní škrty ale mohou být pouhou selankou „zářezu“ rozpočtu na rok 2021. Právě tehdy komunální politici očekávají dopady celé letošní koronakrize. Až do jejího příchodu se přitom obce snažily realizovat co největší počet investičních akcí.

„Někdy už kvůli tomu nebylo možné sehnat firmu, která by záměry realizovala,“ tvrdil votický starosta a současně předpokládá, že se obce brzy vrátí do časů, kdy obracely každou korunu. „Nejspíš nás čeká sedm hubených let. Ale život půjde dál, i když si nedovedu představit, že bychom spořili na provozu. Třeba na naší škole, veřejném osvětlení nebo údržbě zeleně. Náš úřad máme nastaven úsporně, nemáme úředníky navíc,“ dodal Jiří Slavík.

Přesto upozornil na to, že v případě, že by stát neposkytl dost peněz na státní zprávu, znamenalo by to i propouštění úředníků. „To by s sebou ale přineslo i prodloužení vyřízení záležitostí, takže by to v první řadě dopadlo na občany. Nevěřím, že k tomu dojde,“ dodal Jiří Slavík.

Na konci června se o škrtech budou bavit i zastupitelé Vlašimi. Starosta Luděk Jeništa ale už nyní potvrdil, že některé akce radnice přesune na pozdější období. „Rozkopané silnice a chodníky, jako třeba ve Velišské ulici, ale musíme dát do pořádku,“ dodal.