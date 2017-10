Dozvuky vichřice lidé zažívali i předposlední říjnový den

Po roce jsme opět vyrazili za němčinářským dobrodružstvím, které jsme sdíleli s Vídeňany. Všichni, “od kvartánů po oktavány”, jsme zvládli dorazit v sedm hodin k našemu milovanému gymnáziu a hlavně nastoupit do správného autobusu (tento úspěch připisuji tomu, že tam žádný jiný nestál). Do Vídně jsme dorazili v pořádku. Po pár minutách jsme spatřili naše ubytování, to jest věc, jíž se asi každý při školních výletech obává.