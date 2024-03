/FOTO, VIDEO/ Komplikace v podobě úplné uzavírky silnice druhé třídy 125 vedoucí z Vlašimi do Tábora způsobuje v těchto dnech budování kanalizace v Kondraci.

Budování kanalizace v Kondraci na Vlašimsku. | Video: Zdeněk Kellner

V Kondraci je kvůli pokládce kanalizačních trubek rozkopaná zmiňovaná silnice. Místo je neprůjezdné a tak to zůstane i poté, co budování inženýrské sítě skončí. V té době totiž začne rekonstrukce silnice v úseku od Vlašimi po Louňovice pod Blaníkem. Práce by měly skončit v závěru října po odfrézování starého a pokládce nového asfaltu.

Popisované práce ovlivňují nejen osobní a nákladní dopravu, ale také dopravu autobusovou. I ta se musela přizpůsobit okolnostem. Například linka číslo 854, kterou využívají právě obyvatelé Kondrace pro cestování do škol nebo zaměstnání, jezdí nyní objízdné trase, která se Kondraci zcela vyhýbá. Do Kondrace ale dál zajíždějí autobusy linek 550 a 458 a to přes místní část Dub. Jejich dočasná zastávka v obci nese název Kondrac, předměstí. Autobusy se otáčejí na pro tu příležitost vybudovanou točnu v místech zvaných U bříziček. Všechny další autobusové zastávky v obci jsou mimo provoz.