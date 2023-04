/FOTO, VIDEO/ Výstavba dalšího bytového domu v Benešově, tentokrát v centru, na rohu ulic Dukelské a Karla Nového, přinese ve čtvrtek 20. dubna omezení dopravy. Důvodem uzavření ulice Karla Nového, která propojuje Dukelskou ulici poblíž tamní základní školy s ulicí Vnoučkovou bude vztyčování stavebního jeřábu.

Právě to se dotkne nejen individuální dopravy, ale montáž stavebního zařízení změní na čas také trasy linky číslo 3 městské hromadné dopravy a Š13, která slouží k posílení spoje do benešovských škol.

„Uzavřený úsek lze objet ulicemi Vnoučkovou, Pražskou a Dukelskou. Zastávka Nová Pražská v ulici Karla Nového bude mimo provoz pouze ve čtvrtek 20. dubna. Ze svého běžného stanoviště proti Italské cukrárně se přesune do Vnoučkovy ulici naproti řeznictví U Matoušků,“ upozornil dopravní expert Jan Vachtl s tím, že pro výš uvedenou záležitost nebudou sestavovány a vydávány výlukové jízdní řády.

Omezení v dopravě se už nyní týká také Vnoučkovy ulice v bezprostředním okolí Obchodního domu Hvězda. Od něj sice po uklízení následků požáru, který budovu zdevastoval 14. listopadu 2022 ohrada vymezující staveniště zmizela a auta ujezdila ulicí bez omezení, ale nyní se tam mobilní ohrada vrátila. „Důvodem je rekonstrukce Hvězdy a v prostoru mezi parkovištěm Pod Brankou a obchodním domem není umožněno parkování. Zábor je povolen do 30. září,“ potvrdila Aneta Malá z odboru investic Městského úřadu Benešov.

Obchodní dům Hvězda by měl podle informací z radnice začít znovu fungovat během velkých prázdnin a to v prostorách prodejny Billa. Také první patro, které sice požár nezasáhl, ale poškodil ho žár a černý kouř i hasební voda, by mělo začít nabízet služby jako před požárem. Proč k němu došlo ale zatím policie neupřesnila.