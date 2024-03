Čechy postihlo ve čtvrtek zemětřesení. Otřesy půdy cítili lidé i na Benešovsku

„Stavba obchvatu na Tábor už má za sebou několik důležitých povinných kroků,“ naznačil vlašimský starosta Luděk Jeništa. „Byla už vybraná firma, která začala připravovat projektovou dokumentaci a my jako město s ní spolupracujeme,“ řekl. Důvodem spolupráce je podle starosty především to, že pozemky pod 1200 metrů dlouhým obchvatem patří vlašimským občanům a žádné z nich nevlastní kraj. Přeložka totiž začne za poslední městskou zástavbou v Lidické ulici. Odtud, ze silnice II/112, se obchvat přes pole přehoupne přes návrší až k silnici II/125 z Vlašimi na Kondrac, Mladou Vožici a Tábor. Přeložka by se podle starosty měla napojovat poblíž modré kapličky stojící u odbočky na vlašimskou střelnici.

„Věřím tomu, že se brzy dostaneme k realizace tohoto záměru,“ sdělil starosta. „Vlašimi to strašně pomůže,“ je si vědom. Jeništova víra se přitom opírá o skutečnost, že veškerá kamionová doprava projíždí přes samotné centrum Vlašimi. Dlouhé návěsy za silničními tahači se přitom doslova motají přes tři kruhové křižovatky. Ta nejnovější, mezi ulicemi Okružní, Vlasákovou a Riegrovou, je rozměrově největší. Další dva kruháky, u radnice a domova seniorů, jsou menší a pro kamiony hůř průjezdné. Jak vlašimský starosta potvrdil, kvůli přípravě stavby se na radnici už konala dvě jednání. Schůzky už přitom řešily konkrétní situace na budoucím obchvatu.

„Jednali jsem o podobě křižovatky. Hovořili i o tom, jak rozvětvené by měly být výjezdy na Bolinku a Vlašim nebo zda by tam nebyla například další okružní křižovatka,“ sdělil Jeništa s tím, že příprava projektové dokumentace pokračuje dál, což potvrdila také mluvčí KSÚS Petra Kučerová. Nejspíš nejsložitější na celé stavbě bude, kromě nalezení peněz, získání pozemků od soukromých vlastníků. „Uvidíme, jak to investorovi půjde, byl bych rád, kdyby se podařilo stavbu zahájit do tří let,“ dodal vlašimský starosta Luděk Jeništa a s jeho odhadem se shodla také mluvčí KSÚS. „Mohlo by to být v letech 2025 nebo 2026,“ dodala.