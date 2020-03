ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Tahle doba je náročná pro všechny. Učitele, děti a především jejich rodiče. Někteří mají doma více školáků, proto oni teď nejvíc poznávají, jak těžké to je učit se jen doma,“ potvrdila pětavacetiletá vlašimská rodačka. „Rodiče se bojí, jestli s dětmi učivo zvládnou. Zvládneme to všichni,“ věří.

A jak to v životě chodí, něco špatného vyvažují i pozitiva. Dominika má teď víc času na červnovou závěrečné státní zkoušky a psaní diplomové práce. „To je docela dobré, ale kdy státnice budou, stejně nevím,“ uvedla.

Proto Dominika také přivítala nabídku České televize do pořadu UčíTelka. Po pohovorech dostala šanci pro učení matematiky pro druhý ročník základních škol. V pátek 27. března se na ní upíraly zraky stovek tisíc dětských diváků. Další budou následovat už tento pátek 3. března. „Při samotném vysílání to celkem šlo, dělala jsem svou práci, soustředila se na děti a kamery moc nevnímala. Ale před tím, než to začalo, jsem měla obrovskou trému,“ přiznala.

V televizi získává Dominika zkušenosti, které by jinde nenašla. Třeba tu, kdy den před vysíláním prochází technickou zkouškou a hned druhý den, naživo, učí. „Vysílání trvá kolem dvaceti minut a v tom je to obtížné. Jde o to zaujmout diváky a na to je tam učitel sám,“ vysvětlila studentka.

Po odvysílání první UčíTelky Dominice blahopřáli ke zvládnutí náročné role nejen rodiče a známí, ale také učitelé, kteří ji ve Vlašimi vzdělávali. Z nečekané televizní příležitosti pak vytěžili i kamarádi. Ti si teď tak trochu dělají legraci z dosud slavnějšího, o tři roky mladšího bratra Matěje, ligového fotbalisty Slovanu Liberec. „Říkají, že když teď nemůže být brácha v televizi, tak že tam bude alespoň ségra a ta bude mít na jaře víc mít startů na obrazovce, než brácha na trávníku," zasmála se Dominika.