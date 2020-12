Ředitel Gymnázia Benešov Roman Hronek uvedl, že pokud jeho kolegové, které o možnosti testování oficiálně informoval, k dobrovolným prověrkám zdraví svolí, bude to jen dobře.

Pro samotnou proceduru, která na Benešovsku de facto teprve začíná, kantoři potřebují zdravotníkům předložit potvrzení o zaměstnání od ředitele školy. Pak budou mít testy zdarma. Kolik z nich příležitost využije, bude jasnější dnes odpoledne, po prvním z celkem šesti testovacích dnů. „Kdybych nevěděl, jak na tom jsem, nechal bych se otestovat také. Nemoc jsem ale již prodělal, proto jsem z testování vyloučen,“ sdělil Roman Hronek.

Připomněl však, že by z trochu alibistického pohledu ředitele bylo lepší, kdyby se jeho kolegové nechali otestovat až ke konci příštího týdne. To proto, že se blíží vánoční svátky a s nimi plánované uzavření škol v rámci prázdnin. Při testech až v závěru vymezeného časového pásma by pak karanténa učitelů nijak nezasáhla vyučovací dny.

Také ředitelka Střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy Benešov Ivana Dobešová se obává případného výpadku více pedagogů najednou. To se podle ní může stát ještě dřív, než se učitelé výsledky testů vůbec dozví. Takový okamžik by nastal v případě, že by se pedagogové na testování vypravili hromadně v jeden okamžik.

„K testování se stavím kladně a nemám s ním problém jako učitelka a ani jako ředitelka,“ potvrdila Ivana Dobešová. Zatím však ze strany kolegů prý velký zájem o testy není. „O možnostech testů jsem informovala už ve čtvrtek s předpokladem, že by se už druhý den mohli kolegové hlásit. To se ale dosud nestalo,“ dodala.

Přihlášky k testování kolegů na koronavirus prý může z pozice ředitelky určitým způsobem řídit, třeba doporučením na dobu po konci vyučování. Jenže tento způsob koordinace nemusí nakonec vyjít tak, jak si pro zachování hladkého chodu výuky na své škole představuje.

„Obávám se, aby k takové situaci nedošlo, protože se snažíme dohánět všechno, co distančním způsobem učit nešlo,“ vysvětlila ředitelka zemědělské školy, ale připomněla, že se učitelé musí pro testování přihlašovat elektronicky – a to ze všech škol. „Také proto se může stát, že zdravotníci pozvou učitele z jedné školy na jeden termín,“ upozornila.

Sama se prý otestovat dá, protože ji zajímá, jak takový test probíhá. Uznává ale i názor kolegů, kteří prověrku odmítají, protože v ní nevidí žádný smysl. „Jestliže se cítím zdravě, nemám potřebu se nechat testovat, protože to nakonec nemá žádnou vypovídací hodnotu. Chápu postoj kolegů, kteří to tak vnímají. Výuku vedli z domova a riziko nákazy bylo pro všechny vyšší v září, kdy do školy chodily všechny děti,“ dodala Dobešová.

Také podle názoru ředitele Základní školy Na Karlově Benešov Svatopluka Česáka bude záležet čistě na každém kantorovi, jak se k možnosti testování na koronavirus postaví. „Já osobě se cítím nyní dobře. Kdybych ale pozoroval nějaké příznaky nemoci, otestovat bych se dal,“ dodal.