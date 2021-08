„Do registru se přihlásilo dohromady čtyřiašedesát lidí,“ potvrdila předsedkyně rady BNL Kateřina Adamová.

Dárcovsky nejúspěšnější byla soutěž v Chářovicích, kde se k němu přihlásilo 45 lidí. Právě jim byly hned na místě odebrány vzorky a z uvedených dobrovolníků bylo pak do registru zapsáno 31 lidí. Zbylí účastníci akce pak registru zařazeno být nemohlo a to ze zdravotních důvodů.

„Vzorky odebrané v Miřeticích a Zdislavicích byly odvezeny k posouzení do pražského IKEMu, výsledky zatím nejsou známy,“ připomněla Kateřina Adamová s tím, že impulsem pro letošní zaměření pomoci BNL byla nemoc členky Sboru dobrovolných hasičů ve Všechlapech Marie Škvorové. Té před rokem diagnostikována akutní myeloidní leukémii. Mámě tří dětí a babičce malé Adélky pomohla až kostní dřeň německého dárce, jeho hledání ale nebylo jednoduché. Na základě vlastní zkušenosti proto Marie propůjčila svou tvář kampani Daruj život s BNL.

„Jako hasiči tu nejsme jenom od toho, abychom soutěžili. Jsme tu také proto, abychom pomohli, když je to potřeba, nebo když můžeme a je to v našich silách a možnostech. Jsme rádi, že se mezi námi našlo tolik lidí ochotných pomoct komukoliv, kdo to bude potřebovat. Děkujeme všem, kdo se zapojili do odběru krve a třeba i jen do šíření zprávy a vysvětlování, co to je a k čemu je to dobré,“ uvedla Marie Škvorová.

Někteří lidé se pro dárcovství rozhodli například i proto, že se s Marií Škvorovou osobně znají. Jiní využili toho, že odběrové místo „přijelo za nimi.“ Další lidé už v registru zapsaní jsou, některé přivedli partneři nebo rodiče. Další se ozvali, že na odběry na těchto soutěžích nestihnou dorazit, ale že na ně půjdou do nemocnice. Mladým zájemkyním – slečnám ve věku 15 a 16 let – vysvětlili, že dárcem mohou být až od 18 let, přesto slíbily, že vydrží a v 18 letech přijdou na odběr.

Příležitost zapojit se má každý – stačí kontaktovat Transfúzní a hematologické oddělení Nemocnice Benešov, domluvit si termín odběru a vyplnit dotazník.