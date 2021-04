Vysvětlení, proč mají rychlíky, tedy dálkové spoje zastavující jen ve vybraných zastávkách stavět ve stanicích ležících tak blízko sebe, je zřejmý. Obě sídla prosazují své zájmy, a i když se nejedná o nějaký sousedský spor dvou obcí, určitá rivalita ve vzduchu cítit je.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

„Táhne se to už dost dlouho a je vidět, že máme v obou sídlech dost síly na to, aby zastávky a terminály fungovaly vedle sebe,“ řekl k situaci Ivan Novák a otevřeně přiznal, že nikdy neslyšel, že by Votice usilovaly o zrušení rychlíkové zastávky v Olbramovicích.

Zastavování rychlíků tam je nyní deklarováno Středočeským krajem, který na olbramovické Veselce vybuduje parkoviště P+R. „Naše obec mu na to daruje pozemek,“ uzavřel starosta Novák. V Olbramovicích je navíc odbočka na regionální trať zvanou Sedlčanka.

Pro stavbu parkoviště P+R na Veselce poskytnou Olbramovice kraji své pozemky. Pro vyrovnání terénu pod parkovacími plochami pak poslouží materiál vytěžený na stavbě silničního obchvatu Olbramovic. A ta startuje už v pondělí 12. dubna.