V dobách rozvinuté socialistické společnosti se tvořily fronty na zboží a některé ani nešlo dost dobře sehnat. Nebylo třeba ani možné cestovat do zahraničí. Na Západ se běžně nejezdilo ne ze zdravotních či hygienických důvodů, ale kvůli ideologii vládnoucí garnitury.

Jak blízko se nyní dostáváme do reality té doby, dokládá i to, že lidé kvůli neschopnosti státu zajistit základní ochranné pomůcky, opět vzali iniciativu do svých rukou. A znovu proto začíná platit okřídlené – zlaté české ručičky. Tahle paralela je opravdu na místě. Tehdy chyběly mimo dalšího i toaletní papír a nahrazovaly ho nastříhané a mačkáním zjemněné noviny. Nebyly ani dámské hygienické vložky. Situace byla tehdy tak mizerná, že si je uživatelky raději samy šily a po použití dokonce praly a vyvářely. Dnes dovednost improvizace uplatňujeme znovu - při vzniku ochranných roušek.

„Pokud chce někdo pomáhat s šitím roušek a jejich následnou distribucí mezi naše starší občany, měl by se ozvat na číslo 608 735 866,“ potvrdila tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva žádost radnice s tím, že rouška sice není plnohodnotnou ochrannou pomůckou a ani nenahradí respirátor FFP3, ale je alespoň částečnou, byť malou, bariérou přenosu nákazy.

„A i kdyby měla pomoci jen před tím, abychom se chránili navzájem před běžnými virovými onemocněními a neoslabovali svůj organismus, tak i to je dobré. Jen prosíme, mějte na paměti, že rouška je jen podpůrným nástrojem v této době a nikoliv stoprocentní ochrannou pomůckou,“ stojí ve vyjádření města Benešova a nechybí ani dík všem, kdo se do šití roušek zapojili. Tedy například benešovským skautům, Haně Průšové i Sboru dobrovolných hasičů Úročnice a dalším jednotlivcům.

Možná to může být i k pousmání, kdyby situace nebyla tak vážná, ale Češi vymýšlejí další způsoby, jak se chránit. Improvizovanou rouškou mohou být například i košíčky do plavkové podprsenky, které jsou běžně k zakoupení ve švadlence.

Pomocníky, kteří by šili roušky, ale také poskytovali pomoc především seniorům, hledají kromě Benešova také další radnice sídel na Benešovsku. „Hledáme dobrovolníky mezi 18 a 55 lety na nákupy a rozvoz obědů. Prosíme, pokud máte čas a chuť pomoci těm, kteří to v současné nelehké situaci nejvíce potřebují, zavolejte Hanu Kronovetrovou mezi 8. a 18. hodinou na číslo 733 741 028,“ žádá týnecká radnice.

Ve Vlašimi starosta Luděk Jeništa informuje spoluobčany, že v případě potřeby požádá radnice i o dobrovolnickou práci Vlašimáků. „Byli by to ti, kteří by byli ochotní pomoci a splňovali podmínky pro konkrétní práci,“ připomněl starosta.

Také Votice podle starosty Jiřího Slavíka zřídily linku pomoci seniorům z území Obce s rozšířenou působností Votice. Ta má dříve narozeným pomoci s nákupy potravin přímo z domova. Kontaktní pevná telefonní linka 317 830 112 pro seniory je jim k dispozici v pracovní dny od osmi do dvou hodin odpoledne.