Ve volebních komisích zasedne mnohde méně členů, než bylo při předchozích volbách obvyklé. Někde dokonce ještě na poslední chvíli sháněli náhradníky. Mezi příčinami byly obavy některých tradičních členů komisí z případné nákazy nemocí covid-19 nebo karanténa. „Starší členy volebních komisí jsme raději už při nominaci nahradili mladšími,“ uvedl votický starosta Jiří Slavík.

V Ratměřicích, jak potvrdil starosta Viktor Liška, to řešit nemuseli. Komisaře neměnili ani v sousedním Zvěstově, kde podle starosty Karla Babického nominovali komisařů pro jistotu více. „Původně jsme jich měli sedm, jeden ale odstoupil,“ uvedl starosta s tím, že nikdo další už do komise nepřibude.

I to je přípustné, protože volební řád umožňuje snížení počtu členů komise včetně zapisovatele na pouhé čtyři osoby. Tento počet budou mít v nedalekém Kamberku. Nikdo z komisařů tam účast u voleb nevzdal. „Nepředpokládám, že by se to do zítřka stalo,“ uvedla včera starostka Alena Jenšíková. Zároveň potvrdila, že pokud by k tomu přece jen nečekaně došlo, zaskočí sama jako náhradnice.

Dva komisaře ze šesti naopak vyměnili v Trhovém Štěpánově. „Jedna osoba je v karanténě a druhá má obavu z nákazy, proto se členství v komisi vzdala. Nominace jsme doplnili z týmu náhradníků,“ vysvětlil starosta města Josef Korn.

Rovněž v Poříčí nad Sázavou nahradili dva komisaře, i když se náhradníků nedostávalo. „Proto jsem situaci konzultoval s velitelem dobrovolných hasičů, který vytipoval další dva nové členy volební komise,“ potvrdil starosta obce Jan Kratzer s tím, že novými členy jsou právě dobrovolný hasič a studentka vysoké školy.

Volební komise na poříčské radnici bude sedět za plexiskly. Ta si obec pořídila vlastními náklady, protože je dotace ze státního rozpočtu, stejně jako v případě nanoroušek, respirátorů, ochranných štítů nebo stojanů na dezinfekci, neuhradí.

Ke shodnému řešení dospěli také ve Střezimíři.

„Ze svého jsme koupili plexisklo, které umístíme do prostoru, kde si budou voliči při identifikaci snímat ochranné roušky,“ potvrdil starosta Miloš Jelínek. „Kromě toho jsme koupili i propisovací tužky, pro každého voliče za čtyři koruny, které si s sebou odnesou domů. Nechtěli jsme, aby se za plentou jedna tužka neustále dezinfikovala,“ dodal střezimířský starosta.

Volby pokračují v pátek 2. října do 22 hodin a v sobotu 3. října mezi osmou a čtrnáctou hodinou. Voliči z regionu, kteří jsou v izolaci kvůli onemocnění covid-19 nebo v karanténě, měli příležitost volit už ve středu na drive-in volebním místě v Benešově přímo z aut. K těm, kteří tam nemohli dorazit a ve stanovené lhůtě obce požádali, zavítá speciální volební komise s přenosnou volební schránkou.