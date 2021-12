Jídelní vůz v krátké soupravě přiřazen sice nebyl, ale cestující se vybavili svým vlastním občerstvením. „Navíc máme v konečné stanici, kde máme dvě hodiny času, domluvený oběd v hotelu,“ sdělil ředitel společnosti.

Právě tam se také sešel se starostou Trhového Štěpánova Josefem Kornem a cílem jejich rozhovoru byla možnost obnovení provozu osobní dopravy, kterou k 12. prosinci ukončil provozovatel, Středočeský kraj v úseku mezi Vlašimí a Trhovým Štěpánovem.

Mezi cestujícími, kteří přistoupili v Benešově byl také Miroslav Tvarůžka, ředitel benešovské pobočky jedné z pojišťoven. „Je to poslední šance se svézt vlakem do Trhového Štěpánova, ale přesto si přeji, aby vlaky na této celé trati jezdily dál,“ uvedl muž, který je také členem železničních nadšenců ze sdružení Posázavský pacifik. „Když bude příležitost, naším vlakem do Štěpánova také pojedeme,“ dodal a vítal se se známými, kterých jel z Tábora plný vlak.