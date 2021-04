Do Táborských kasáren se bezdomovci vracejí jako bumerang. Jeden objekt zapálili

/FOTOGALERIE/ Je to velice oblíbené místo. Je tam klid, neprší na hlavu a teplo zajistí to, co hoří. Řeč je o prostoru někdejších Táborských kasáren v Benešově. Opuštěné vojenské objekty zaplavily odpadky a harampádí, které by se ještě někdy mohlo hodit. Komu? Lidem bez domova. Právě oni okupovali baráky a nedělali si žádné vrásky z toho, kde právě vykonají velkou potřebu. Jeden objekt také zapálili.

Areál bývalých Táborských kasáren v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Proto také město už řadu budov nechalo zdemolovat. Městská policie v prostoru kasáren provádí podle tajemnice Městského úřadu Benešov, pravidelné kontroly a neoprávněné nájemníky z místa vykazuje. Ti se ale do jinak nevyužívaných objektů pokaždé znovu vrátí. „Jsou to ale lidé, kteří nechtějí využívat naše sociální služby, a těžké pořízení s nimi mají také jiní lidé bez domova," uvedla tajemnice Magda Zacharieva. Její slova potvrdil také velitel benešovských strážníků Radek Stulík. „Tihle lidé nejsou schopni fungovat v nízkoprahovém centru ani našem azylovém domě. Jsou totiž nepřizpůsobiví," dodal velitel s tím, že přes to všechno u nich městská policie prování také antigenní testování na covid-19. Pobyt bezdomovců skončí v Táborských kasárnách nejspíš až tehdy, kdy bude celý prostor zastavěný novými domy nebo ty po vojácích nechá město srovnat se zemí. Kolonizace celého prostoru kasáren, který má zhruba 25 hektarů ale probíhá pomalu a postupně.