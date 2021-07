Před samotným betonováním speciální vrtačka vyvrtá otvory pro takzvané spřahovací trny, jichž bude na metru čtverečním pět. Poté kvalitní beton dopraví prostorem nad kamenným zdivem betonpumpa. Směs vody, písku a cementu nalije až do výšky kamenného zdiva pilíře.

„Oprava řeší provizorní zajištění mostních křídel, zajištění spodní stavby kotveným obetonováním a sanaci spodního líce nosné konstrukce poškozené nákladní dopravou nerespektující podjízdnou výšku mostů,“ vysvětlil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

I když správce mostů, Ředitelství silnic a dálnic, deklarovalo už dříve pravidelné kontroly technického stavu konstrukcí a vyloučilo jejich případný úplný kolaps, zesílení pilířů je nutné pro zachování bezpečnosti. Po silnici I/3 totiž denně probíhá velmi intenzivní kamionová doprava a vozidla plná zboží dosahují hmotností až 40 tun. A s tím stavitelé mostů rozhodně nepočítali.

Je až s podivem, že prakticky bez větších zásahů vydržely mosty v nezměněné podobě do dnešních dnů. Podle sedmistupňovém hodnocení však doprava mosty poškodila natolik, že ten v Máchově ulici je na stupni VI - velmi špatný a ten v Konopišťské je na tom pouze o stupínek lépe s hodnocením - špatný.

„Do střen pilířů jsme nyní navrtali otvory pro takzvané zemní hřebíky dlouhé šest metrů. Po jejich zasunutí se do vrtu, který má průměr o něco větší, než hřebík, natlačí injektážní rozpínací hmota,“ vysvětlil ve středu 23. června Svatopluk Chrastina stavitel z firmy Lama Příbram, která mosty v Benešově rekonstruuje.

Prozatím práce probíhají na severním pilíři mostu, pod nímž leží krajská silnice II/106 v Máchově ulici s výpadovkou na Týnec nad Sázavou. Postupně, až do září, čeká stejný proces i zbylé tři pilíře.

Práce však nebudou spočívat pouze v uvedeném betonování vnitřků pilířů. Dělníci během několika dnů obnaží také spodní část severního pilíře v Máchově ulici, která od doby výstavby nespatřila světlo světa. Není jisté, co všechno tam odborníci zjistí. Právě podle toho se ale také budou odvíjet další rekonstrukční práce.

Současně s tím dojde také k opravě spodních částí mostů. Ty poškodily kamiony, jejichž řidiči do sníženého profilu vjeli navzdory upozornění dopravních značek. Spodek mostu však čeká jen natažení nové stěrkové vrstvy. Ta zajistí, aby se nyní obnažené armatury skryly před vlivem počasí a dál nekorodovaly.

Mosty by měly po opravě vydržet do doby, než ŘSD postaví zcela nové. To by nemělo trvat ani tak dlouho. Se stavbou ŘSD počítá v souvislosti se zahloubením silnice I/3 kolem konopišťského zámeckého parku. Zatím poslední optimistické informace hovoří o tom, se tato stavba, by se mohla rozeběhnout už napřesrok.