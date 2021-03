/FOTOGALERIE/ Ještě na konci března se podjezdem silnice I/3, jímž řidiči po komunikaci třetí třídy číslo 10614 vyjíždějí benešovskou Konopišťskou ulicí ve směru na Neveklova a Netvořice, ale také na zmiňovanou silnici I/3 na Prahu a Tábor, pojede bez omezení.

Podjezd silnici I/3 v benešovské Konopišťské ulici je místem, kde se potkávají chodci s automobily v těsném kontaktu. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Už ve čtvrtek 1. dubna, a to rozhodně není apríl, se šířkový profil podjezdu zúží. Přibudou tam betonová svodidla typu citybloc se zábradlím a černožlutými pruhy. Pod podjezd, do něj a také za něj jeřáb umístí celkem patnáct kusů těchto betonových prvků, jejichž hlavním účelem je ochránit chodce směřující z města do konopišťského zámeckého parku před vozidly. Pro motoristy situace znamená to, že se jim silnice zúží na 5,1 metru. Ve směru z centra řidiče upozorní značka na to, že mají dát přednost protijedoucím vozidlům.