„Na stavbu chodníku do Podělus už máme dodavatele a podepsanou smlouvu o dílo,“ potvrdil týnecký starosta Martin Kadrnožka s tím, že začít stavět by se mělo hned, jak to počasí dovolí. Stavba přitom nesmí bránit v práci vozidlům zimní údržby, proto je jasné, že na ni dojde až na jaře.

Projekt má dvě etapy. První je stavba chodníku vedoucího z místa poblíž poděluské pily. Nová cesta pak po 75 metrech naváže na tu stávající, která bude v rámci druhé části akce zrekonstruována a prodloužena za náves. Hotovo kvůli dotacím musí být do prosince 2021.

Dvě etapy stavby

Na náklady 18 milionů korun přispěje polovinou částky dotace. Rekonstrukce a prodloužení stávajícího chodníku pak bude stát 2,5 milionu, dotace přitom pomůže dvěma miliony.

Přesto pěší zatím úplně slavit nemohou. Mezi mostem nad Janovickým potokem, kde končí týnecký městský chodník, a budoucím začátkem toho nového, zbývá 280 metrů. A tam budou chodit stále po krajnici.

Podobně na tom jsou i lidé ze Zbořeného Kostelce. Také oni musí z nového chodníku sestoupit na konci Brodců na silnici. K nejbližším domům pak jdou 350 metrů lesem.

„Část pozemků pro tento chodník jsme získali od státu a část věnovala bezplatně společnost Jawa Union. K využití dalších pozemků jsme ale nedostali souhlas od majitele,“ vysvětlil týnecký starosta.

Na chodníky zatím čekají i Pecerady, kde žije přes čtyři sta lidí. „V Peceradech už není ani obchod, proto musíme chodit nakupovat do Týnce. Byl bych rád, kdybych mohl jít po chodníku a ne po silnici. Chodit druhou trasou po Dolnici není bezpečné, protože se tam musí přes trať,“ vysvětlil místní obyvatel Josef Mičík.

Náročné podmínky

Kvůli členitosti místa, kde by chodník mohl vzniknout, ale není jasné, zda a kdy ke stavbě dojde. „Ke stavbě chodníku máme studii, ale je to tam hodně komplikované,“ uvedl týnecký starosta.

„Cesta z Brodců do Pecerad vede do prudkého kopce a ke každému domu je tam vjezd. Normy ale říkají, že sklon chodníku může být nejvýš dvě procenta. Chodník by proto bylo nutné dát u vjezdů do roviny a na konci postavit kvůli výškovému rozdílu schody. Nebo postavit chodník bez schodů, ale to by zase lidé nemohli vjíždět autem k domům,“ vysvětlil Hrabánek.

Podmínky dotace

Město by k případné stavbě chodníku chtělo využít dotace. A při výjimce, kdy by sklon cesty byl dvojnásobný, by nemohlo naplnit dotační podmínky.

Nákladné by bylo i využití druhé trasy po Dolnici, kde cesta končí u železniční trati. K jejímu překonání by totiž byl nezbytný podchod nebo nadchod.

Vyhozené peníze

V Peceradech jsou přitom i lidé, kteří o nových chodník ani nestojí. „Před jednačtyřiceti lety se chodník z Brodců do Pecerad začal budovat, ale brigádnicky jsme ho tenkrát postavili jen asi sedmdesát metrů. V kopci jsou někde i obrubníky, ale víc se nestihlo. Myslím si však, že chodník jsou vyhozené peníze, tolik aut tu nejezdí. Vesnice má zůstat vesnicí,“ míní další z obyvatel čtvrti Miroslav Stibůrek.