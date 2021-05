Po dlouhé covidové době se do Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov za svými pacienty podívají také jejich blízcí. „S platností od pondělí 17. května mohou návštěvy do nemocnice tak, že splní jednu z podmínek,“ upozorňuje nemocnice na svém webu.

Benešovská nemocnice. | Foto: ČTK

Osoba navštěvující pacienta, může na návštěvu, ale pouze za podmínky, že po tu dobu použije předepsaný respirátor s označením FFP2 nebo KN 95, a to vždy bez výdechového ventilu. Výjimku dostaly děti do dvou let věku, které nemusejí mít ochranný prostředek dýchacích cest. To platí i u dětí od dvou do patnácti let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.